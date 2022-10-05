奶奶跟著姑姑從香港 移居倫敦。周日和她視頻，她問我知不知道英女王伊麗莎白二世的故事？

這些天女王的消息很多啊。她在位七十年後去世了，她受到英國 國民的愛戴，世界政要和民眾都悼念她…不過奶奶問的是，為什麼女王受到全世界那麼多人愛戴？香港人為什麼懷念她？啊呀，說來話長啦，我洗耳恭聽吧。

奶奶說，她在女王逝世當晚就去了白金漢宮前面獻花，那裡已是一片花海。第二天她又去聖詹姆斯公園，坐在有白天鵝的湖邊長椅上默默聽著九十六響禮砲鳴放。她說，自從很小的時候跟著她的爸爸媽媽從廣東到香港，生活裡就處處是女王的影子，郵票、硬幣上有女王頭像，郵筒、建築物上有皇家 標誌。香港從小漁村發展為國際大都市，經濟騰飛，我們家的生活也從捉襟見肘變為中產，爸爸和姑姑都成為專業人士。奶奶認為，這既是香港人辛勤工作的結果，也和女王睿智地超越政治，堅守中立，克制使用手上權力，令英國和香港長期保持一個法治和穩定的環境分不開。

女王逝世後，香港人去英國領事館排十幾個小時隊送別女王，女王一九七五年和一九八六年兩次訪港，平易近人，走訪市民家庭，去街市、屋村和市民握手打招呼，大家感到很親切呢。奶奶說著竟背誦起女王一九七五年訪港期間的致辭：「港人所遭遇之困難愈甚，則其鬥志益堅、百折不撓，力爭上游於罕見之逆境之中，不苟安於圖存，自力更生、銳意進取，其經濟日臻繁榮，民生日趨改善。其生活則多采多姿、燦爛輝煌；其精神則蓬勃活躍、自強不息。」

一起視頻的爸爸插嘴：世界歷史上有過很多皇室，有一些不能理解民主法治的潮流，繼續有權用到盡，逆潮流而動，最終被淘汰。女王則認識到時代變化，知道要尊重民選的政府和首相，不干政，多做親善事，和世界各國搞好關係。女王跟上了急劇變化的潮流，值得尊敬。至於皇室今後如何，還要看他們表現吧？

奶奶說會給我寄一張餐牌作紀念，那是她前些天生日的時候和親友在餐館聚餐時拿到的。英國大街小巷都掛上女王各個時期的照片，沒想到餐館的餐牌上也有。

媽媽在一旁忍不住問，人家國喪，你怎麼還慶祝生日？奶奶說，這正是這個國家最值得尊重的地方吧？舉國哀傷，但是一切照常，秩序井然。只要守法，沒有人干涉你。

我似乎明白奶奶他們為什麼要移居英國了。