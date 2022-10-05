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「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

龐培歐公開中國施壓信 反嗆「不會停止講真相」

唱歌的樹

淑文（加拿大）

頑皮的秋風

拿著黃色的彩筆

爬上了枝頭

給樹葉們上顏色

穿上新衣裳的葉子

開心的唱著歌兒

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