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難忘的事

李菲菲（紐約，人力中心中文學校）

我有一個很好的朋友，它的名字叫鴨鴨。鴨鴨是外婆送給我的生日禮物，我很喜歡它。鴨鴨有長長的嘴巴，還有一身很漂亮的黃毛，看起來很可愛，摸起來毛茸茸的、很舒服。我去任何地方都帶著它，但有一次我居然差點弄丟它了，這成為我最難忘的經歷。

記得那是一個星期天的下午，天氣很好，我帶著鴨鴨跟爸爸一起出去玩。在回家的路上，我居然把鴨鴨忘在地鐵裡，當我發現的時候，地鐵已經開走了。我很難過，想著再也見不到我可愛的鴨鴨，我大聲地哭了起來，爸爸也不知道怎麼辦。這個時候，有一位阿姨走了過來，笑著問我為什麼哭，爸爸告訴了她原因，阿姨說也許鴨鴨想我了，它會自己回來的。我知道她是騙我的，鴨鴨不可能再回來了。

我有很多玩具，可是我最喜歡的還是鴨鴨。晚上，我不停地對媽媽說我很想鴨鴨，想要鴨鴨陪我，但我知道媽媽也沒有辦法幫我找回鴨鴨。第二天下午，我正在家看電視，突然聽到有人敲門，爸爸開了門，我看見了昨天在路上遇到過的阿姨，她手裡拿著一個小包裹，並將小包裹遞給了爸爸，笑著對我說：「菲菲，妳的鴨鴨回來了。」我感到很驚喜，趕快跑過去打開包裹一看，真的是我的鴨鴨！我開心極了，抱著鴨鴨親個不停。

原來阿姨是我們家鄰居，她在MTA上班，當時她見我很難過，就問了爸爸我們坐的是幾號地鐵和開往的方向，她馬上連繫到她的同事幫我找鴨鴨。很幸運的是，阿姨與她的同事們幫我找回了丟失的鴨鴨。當時，我不知道有多高興，爸爸媽媽為了感謝阿姨，第二天送了很好的禮物給阿姨，因為爸爸媽媽知道鴨鴨對我來說是非常特別的存在。

這件事我永遠忘不了，因為它對我來說就是一個奇蹟！

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