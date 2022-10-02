我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1人前門按鈴 2人闖後院…金山老婦遭掐脖毆打搶光積蓄

加州將中國農曆新年定為法定節假日 可休假8小時

我的醫生

黃于瑄（紐約，慈濟人文學校）

我有三個醫生，分別是小兒科、牙科，以及眼科醫生。

我的小兒科醫生對我很好，她非常有耐心，每次要打針我都會很害怕，但她都會安慰我。

我的牙科醫生很溫柔，也都會回答我所有的問題。因為他總是很小心又輕柔，所以我不會怕，也比較不會痛。

我的眼科醫生幫我配眼鏡，讓我可以看得更清楚，我很感謝他。

我的醫生們都很好，我很感謝他們照顧我的健康。

陳品妍（紐約，慈濟人文學校）

每個人都需要醫生，我有很多醫生；我有兩個牙醫醫生，一個是牙科醫生，另一個是牙齒矯正醫生。我還有一個看眼睛的醫生，此外，我也有一個小兒科醫生，他就是湯醫生。

湯醫生是我最喜歡的醫生，他大約六十歲，所以我叫他醫生阿公。湯醫生的皮膚不黑不白，他長得高高的，身材有一點胖胖的，他有很多白頭髮，跟我一樣都有戴眼鏡。

湯醫生來自台灣，他會說國語和台語，當然也會說英語。大部分的時候他都跟我說英文。

每次我去看醫生時，湯醫生都會跟我打招呼。我會去旁邊玩玩具，等他先看完哥哥。他會量我的身高，也會量我的體重，湯醫生還會檢測我的視力和聽力。

每次看醫生時，他就會幫我做這些檢查。

我覺得當醫生很辛苦，因為他們要救人；醫生也需要耐心，因為家長都會很擔心自己的小孩。

雖然當醫生很辛苦，但我還是想要當動物醫生，因為動物很可愛，而且很多人有寵物，寵物們也需要被照顧。動物跟人類一樣，牠們都需要自己的醫生。

最後，我想跟湯醫生說：「謝謝您！辛苦了！」

檢測

上一則

曾是跨國企業CEO 鄒開蓮學會放慢再享受當下

下一則

編輯

延伸閱讀

杜濤眼科中心談孩子眼睛近視及預防

杜濤眼科中心談孩子眼睛近視及預防
精典牙科：全口植牙患者的福音

精典牙科：全口植牙患者的福音
牙齒感染當心引起「鼻竇炎」 流惡臭膿黃鼻涕要注意

牙齒感染當心引起「鼻竇炎」 流惡臭膿黃鼻涕要注意
植牙並非人人合適 牙科醫師建議須考量個人體質

植牙並非人人合適 牙科醫師建議須考量個人體質

熱門新聞

本土公司董事長林森（左）、總經理林益民（右）父子檔。(記者宋健生／攝影)

父子打江山 開發超精細齒輪 打進美系電動車鏈

2022-09-29 07:00
倩華∕圖

媽寶老公與惡婆婆（上）

2022-09-24 02:02
倩華∕圖

媽寶老公與惡婆婆（下）

2022-09-25 02:02
緬因州男子席德瑞從出清拍賣會以75元買到一張框著的古老經文，經專家鑑定為13世紀末法國天主教堂舉行崇拜儀式時用品，如今行情上萬元。(美聯社)

他用75元買到1頁700年前古經文 一鑑定…行情竟破萬

2022-09-24 23:30
九子∕圖

等等吧，等等吧

2022-09-27 02:02

看病難怎麼辦？

2022-09-26 02:00

超人氣

更多 >
廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀
網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁

網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁
宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩
紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀

紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀
英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國