我有三個醫生，分別是小兒科、牙科，以及眼科醫生。

我的小兒科醫生對我很好，她非常有耐心，每次要打針我都會很害怕，但她都會安慰我。

我的牙科醫生很溫柔，也都會回答我所有的問題。因為他總是很小心又輕柔，所以我不會怕，也比較不會痛。

我的眼科醫生幫我配眼鏡，讓我可以看得更清楚，我很感謝他。

我的醫生們都很好，我很感謝他們照顧我的健康。

陳品妍（紐約，慈濟人文學校）

每個人都需要醫生，我有很多醫生；我有兩個牙醫醫生，一個是牙科醫生，另一個是牙齒矯正醫生。我還有一個看眼睛的醫生，此外，我也有一個小兒科醫生，他就是湯醫生。

湯醫生是我最喜歡的醫生，他大約六十歲，所以我叫他醫生阿公。湯醫生的皮膚不黑不白，他長得高高的，身材有一點胖胖的，他有很多白頭髮，跟我一樣都有戴眼鏡。

湯醫生來自台灣，他會說國語和台語，當然也會說英語。大部分的時候他都跟我說英文。

每次我去看醫生時，湯醫生都會跟我打招呼。我會去旁邊玩玩具，等他先看完哥哥。他會量我的身高，也會量我的體重，湯醫生還會檢測 我的視力和聽力。

每次看醫生時，他就會幫我做這些檢查。

我覺得當醫生很辛苦，因為他們要救人；醫生也需要耐心，因為家長都會很擔心自己的小孩。

雖然當醫生很辛苦，但我還是想要當動物醫生，因為動物很可愛，而且很多人有寵物，寵物們也需要被照顧。動物跟人類一樣，牠們都需要自己的醫生。

最後，我想跟湯醫生說：「謝謝您！辛苦了！」