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假如我是老師

倪子貽（加州，學園雙語學校）

如果我是老師，我會在一間寫作學校裡當一位寫作老師。我會教學生怎麼寫很好的故事，教他們好好地運用很多不同的中文和英文字。

首先，我會叫學生每天讀很多書，所以他們會有多一點的想法，而我也會在上學時跟他們一起讀，也希望可以給他們讀一本我寫的書。然後，我會叫學生先寫下一些他們對故事的想法，並從中挑選一個想法來寫成一個完整的故事。最後，我會讀他們的書。

我也會每天讓學生寫日記來練習他們的寫作。

我會想當一位寫作老師，因為我很喜歡寫故事，也喜歡寫字。如果我要多一點想法，我會找一本很好看的書來讀。我只喜歡寫小說，我不喜歡寫真實的事物，因為真的故事沒有這麼有趣，小說可以加上很多天馬行空的想像。

洪瑞治（加州，學園雙語學校）

如果我是老師，我要當一位美術老師，因為我很喜歡美術，我喜歡畫畫，而且我覺得其他的孩子也很喜歡美術課。

我在學校輔導班學了很多不同的繪畫技巧，我可以教學生怎麼用彩筆畫畫，例如在一邊畫得很深，另一邊畫輕輕的，這樣就會很好看。

我想要當一位善良的美術老師，我會讓我的學生用他們自己的想像力做不同的美術項目，我會給不同的年紀的學生不同的美術項目，高年級學生的美術項目會比較有挑戰性，低年級的則相對輕鬆、容易。

如果我的學生要幫忙，他們可以舉手，我會過去協助他們。

我會讓我的學生用黏土做食物、動物、植物跟人像。我會讓他們用很多不同的黏土做東西，因為我很喜歡做黏土作品。我會告訴我的學生，做自己想做的動物或食物。

我喜歡美術，我也希望我的學生會喜歡我和我的美術課！

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