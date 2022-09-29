今年的暑假，我和爸爸去法國看望爺爺奶奶，同時也去參觀了有名的艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower），又名巴黎鐵塔。我們到法國的第一天很累，但我還是很高興，因為我終於可以看到很久不見的法國家人了。

記得我一看到艾菲爾鐵塔的時候，就覺得這座鐵塔又大又高。一進大廳，看見很多樓梯和手扶梯，因為我想知道要上這麼高的樓，到底要花多長的時間？所以我跟爸爸決定搭乘手扶電梯上去。大概二十分鐘後，我們到了第一層樓。在那裡有很多店賣紀念品和法國的點心，例如馬卡龍、餅乾和牛角麵包。我很喜歡一樓看出去的景觀，有許多老房子，還有鐵塔旁美麗的塞納河，河上有很多艘大船在航行。

我們繼續上了二樓，那兒也有賣紀念品和法國點心的店，可以清楚地看到河邊非常有名的羅浮宮。羅浮宮的屋頂在太陽光的照射下，會發出一閃一閃、又金又銀的亮光，真漂亮！我也看到鐵塔外的遠處有更多的老舊房子。

然後我們繼續上了三樓的觀景台，這是鐵塔的最高層。我們是搭乘電梯，因為遊客很多，所以等了差不多十分鐘才輪到我們進電梯，但是才搭了一分鐘就到三樓，電梯比手扶梯快很多呀！這層樓只有一家餐館和建造艾菲爾鐵塔設計師的紀念館。因為是在鐵塔的最高點，所以外面那些很遠很高的建築物，看起來好像跟我一樣高；塞納河看起來變得很細小，好像一條繩子，河上的船隻也更小了。

我喜歡在艾菲爾鐵塔上向外看巴黎的風景，希望我還有機會可以舊地重遊，再看看這些有名的觀光 勝地。