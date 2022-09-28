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河豚的絕招

錢欣葆（中國）

紅色的小鯉魚在清澈的河水中游啊游，想找一個朋友一起玩。

小鯉魚發現一條背部有美麗斑紋的魚在慢吞吞地游動，好奇地問：「我怎麼從來沒有見到過你，你叫什麼名字，從哪裡來？」

背部有美麗斑紋的魚看了一眼小鯉魚，他說：「我叫河豚，曾經生活在大海中，後來游進了長江，以後順著長江邊的河流一直游到了這裡。」

小鯉魚仔細看了河豚後說：「你個子不大，胖胖的身體，看起來不那麼靈活。你能像我一樣躍出水面嗎？」

河豚搖搖尾巴：「我確實沒有你靈活，也沒有躍出水面的本領。」小鯉魚說：「你別以為這河中十分太平，危險是隨時都可能發生的。像你這樣不夠靈活的小個子魚，很容易遭到攻擊啊！」

河豚魚對小鯉魚說：「我大海、長江都闖過來了，什麼都不怕！告訴你吧，知道我河豚厲害的敵人根本就不敢吃我，因為我身體內部器官含有種能致命的毒素。誰吃了我，誰就活不成！」

小鯉魚想了想，他發問：「如果有的敵人不知道你身體內器官有劇毒，向你發起攻擊，難道你就等他來吃掉你，一起同歸於盡？」

大黑魚肚子餓得咕咕叫，他看到了前面的小鯉魚和河豚，就擺動尾巴衝過去。小鯉魚見情況危急，用力躍出水面後又跳入水中，躲藏在水草叢中；河豚見大黑魚直向自己衝來，急忙衝到水面，將空氣快速吸入體內，身體迅速膨脹，身上的刺狀鱗片紛紛豎起。河豚變成了一個帶刺的圓球，仰面浮著躺在水面上，一動也不動。

大黑魚從來沒有見過小魚會在片刻之間變得這麼大，大吃一驚。他見了渾身是刺的圓球無法下口，只得游別處去了。河豚見危險已經過去，張開嘴鬆了口氣，身體又恢復了原來的樣子。

小鯉魚從水草叢中游出來，對河豚說：「剛才發生的一切我都看到了，你變化體型的自衛方法又奇特又有趣。你真了不起啊！」河豚笑著說：「我剛才使用的是我們河豚祖傳的自衛絕招。要在這個危機四伏的世界上生存，沒有一點真本領怎麼行呢！

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