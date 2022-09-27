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假如我是一位老師

馮美麗（加州，學園雙語學校）

假如我是一位老師，我要當一位有愛心、有耐心，而且努力的老師。我希望當一位五年級的科學老師。

我想要成為一位五年級老師，因為我的五年級老師很有愛心，也非常努力。我的五年級老師們都很聰明，還有一位老師會說中文，我希望我可以像她們一樣「因材施教」。我很喜歡科學實驗，從三年級到五年級，我們有很多好玩的科學實驗，所以我希望將來可以成為一位科學老師。

假如我是一位老師，我會給學生很多功課，我會努力做到「因材施教」。有人問我問題的時候，我會依他們的性格而做最好的回答。我會對我的學生說：「你不知道的時候，就要說你不知道」。我會說英文，還會講中文，我也要善用我的雙語能力，就像我的科學老師一樣！

我想當一位很聰明的老師，可是我不要是很嚴厲的老師。假如我是一位老師，我會向孔子看齊。

假如我是一位老師，我希望我任教的學校是「有教無類」的公立學校，不管有沒有錢、不管是女生或男生，每位學生都可以來學習。

假如我是一位老師，雖然我會給比較難的功課，但我會仔細說明功課。我也會要求我的學生讀很多書，因為讀書可以學很多東西。我會教學生很多事，教科學、教電腦，也教做人處事的道理。我和學生會做許多好玩的事，像科學實驗、社會調查等等，我會要求我的學生用中英文寫下他們的觀察。

有人說話的時候，他們要給我五分鐘的休息時間，課堂中，我會准許學生去上廁所，但我不會等他們。學生要在教室喝水，他們可以喝。

我想當一位有耐心、有愛心，又聰明的五年級的科學老師，並且像孔子一樣，教很多很多的學生。

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