有人說暑期很忙碌，有人說暑期很無聊。我今年的暑期宛如畫家手中的調色盤，多姿多彩。

暑假開始的當晚，媽媽就帶我和姊姊去加州 展開暑假之旅。我們在星光大道 和好萊塢影城留下足跡，還品嘗當地的美食 ，簡直樂而忘返。

媽媽的同學住在加州，這次得到她的熱情招待，同時體驗我人生中第一次洗碗。記得那天我們去她家做客，阿姨關心地問我年齡，又問我平時有沒有幫媽媽做家務，我的回答讓阿姨有點失望，她告訴我十歲的孩子應該為媽媽分擔家務。說著她就開始教我洗碗：先用水沖一下碗，然後拿沾了洗碗精的洗碗布輕輕擦拭每個碗，最後用水洗淨。看似簡單的洗碗卻繁瑣，我體會到媽媽多年來為我們所付出的辛勞。

接下來回紐約我又參加了六個星期的夏令營。這個充實而快樂的暑期讓我成長許多。

鄧泳琳

今年暑期似乎與往年沒有差別，但我做了件特別有意義的事情，那就是去補習學校做義工。

每天早上八點半就到學校，下午六點收工，我在班級裡主要是幫老師看管學生。

雖然我的年齡大不了他們很多，但令我高興的是，他們都聽我的話，因為我把他們當成自己的弟弟妹妹一樣。班裡有一對雙胞胎姊妹，我總是把她們名字叫錯，還鬧了不少笑話。

義工的工作也不是一帆風順的。有一天天氣很熱，我們進補習班發現冷氣機壞了，一會兒同學們都滿臉通紅，渾身大汗。正當老師和我在商量怎麼解決問題時，一位住在學校附近的同學主動回家拿來兩台風扇，問題就這樣解決了。

經過這件事情，我覺得只要大家團結起來、齊心協力，困難都能解決。

總之，在暑期做義工，能幫助別人又能學到知識，讓我覺得開心。這個暑期多有意義啊！