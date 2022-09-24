親愛的外公、外婆：

很長的時間沒有看到您們了，我好希望可以去台灣看您們。

在台灣，我們可以去很多的地方玩，也可以吃您們做的午餐。您們知道我喜歡辣的食物還有拉麵。我知道台灣有很多的商店，所以我們可以一起去買紀念品。

我喜歡運動，最喜歡的運動是打籃球，我希望能跟您們一起去運動，我也喜歡跟朋友玩電腦遊戲。在家時，我常跟鄰居在外面玩，也去他們的家玩。希望回台灣也能跟您們一起玩。

您們有看過我的狗吧？牠很可愛，不知道您們以前有養寵物嗎？

我也想知道您們在做什麼？我每天上學校，今年已經五年級了。

我很久沒有吃您們做的東西，希望您們有機會可以來美國，我們可以一起做好吃的東西！

希望您們健康快樂！

孫兒志明敬上

洪瑞治

親愛的外公外婆：

您們好嗎？我很想念您們。

前陣子是中秋節，我做了月餅，我覺得月餅很好吃，您們喜歡月餅嗎？我們做的是紅豆月餅，我最喜歡的月餅也是包紅豆餡的。

明天在我的輔導班，我要表演給學校校長看。您們喜歡讀書嗎？

我在表演的時候，我要騎獨輪車，我知道您們已經看過我騎獨輪車，可是新的校長還沒有。明天就要表演了，我很興奮，也很開心。

我很想要見到您們，我很愛您們。您們都想保護我和姊姊。在我們小的時候，您們總讓我笑。您們像花一樣，於外表您們很美麗，於內在您們很開心。我很喜歡跟您們玩遊戲。謝謝您們總是買很多好吃的水果給我和姊姊。希望您們健康快樂！

孫女瑞治敬上