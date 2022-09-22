交流是人們生活中最重要的活動。交流可以有兩種辦法：用眼睛看和用耳朵聽，也就是靠文字和說話。說話要容易些，如果想要長時間記下重要的事，就需要文字。過去兩年我對漢字有了更深的了解。

因為疫情 ，我只能在家上課，這樣有了更多時間，讀了幾本關於漢字的書。我先從《三字經》開始。六、七歲的時候，我學了些經典句子，比如「人之初，性本善」，而這次，我不但學了整篇《三字經》，還特別關注每個漢字。

我每天先抄五行《三字經》，然後在幾本講漢字起源的書中，找出每個字最早的寫法，再把這些寫法抄在另一行，抄這些古老的字更像畫畫。幾個月後，抄寫完整篇《三字經》，我就有了一個用最早漢字寫成的《三字經》，這個版本裡有甲骨文 、小篆或金文。

《三字經》裡有很多歷史知識和道理。比如，教育孩子孝順、努力學習和各種歷史人物的故事。我認真讀完後，也知道了這部書為什麼會在中國流傳七百年，比哥倫布發現美洲大陸到現在的時間還長。

《美麗漢字》是我讀的第二本書，這本書是一個教古文的大學老師寫給他小女兒的。書裡講了漢字的起源和發展，從甲骨文直到今天用的楷書。書中說漢字起源於三個傳說：八卦、結繩和倉頡造字。上千年來，漢字一直都在變，變更漂亮、整齊和容易寫。不僅是字體，寫字的材料也在變。先是刻在獸骨和烏龜殼上，然後刻在青銅器，後來寫在竹簡上，也有些寫在帛上，但這些材料都很重、不方便或很貴。漢朝人們發明了紙張，讓寫字變經濟和方便。

第三本書是《China，Empire of Living Symbols》，中文名是《漢字王國》。瑞典 作者在書中詳談很多中文字、中華傳統和歷史。從書中我讀到很多有趣的漢字來源。

比如，我名字的「思如」，「思」字以前上邊不是「田」，而是「囟」，是大腦的意思，下邊是「心」，所以表示思考；「如」字原來左邊是個口，右邊是一個女人，是個會意字，表示從命，聽別人的話。

雖疫情期間，哪都不能去。但讀這三本書，我彷彿跟每個字在旅行，經歷它的歷史。