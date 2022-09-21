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巴黎旅行記

吳輝 （紐約）

安吉拉年初申請了護照，趁暑假和爸爸媽媽去法國巴黎旅行。作為藝術系的大學生，她對巴黎嚮往已久，他們下榻的酒店位於拉丁區，緊鄰巴黎植物園，走到塞納河邊碼頭只需幾分鐘。塞納河沿岸有巴黎植物園（Jardin des plants）、巴黎市政廳（Hotel de Ville）、羅浮宮（Louvre）、協和廣場（place de la concorde）、艾菲爾鐵塔（Tour Eiffel）、榮譽軍人院（Invalides）、奧賽博物館（Musee d’Orsay）、聖日耳曼德普雷修道院（Saint Germain des Pres）、巴黎聖母院（Notre Dame）、路易威登基金會大樓（Louis Vuitton Foundation）和巴士底監獄遺址（Bastille）等。他們買了四十八小時無限制進出九個碼頭的船票，公共交通或步行也很方便。

爸爸的最愛是路易威登基金會大樓，那是一座標新立異的建築物，他跑遍各個角落，從各個角度居高臨下拍攝巴黎景色，對建築物的結構很感興趣。安吉拉形容那座建築物像是很多艘帆船扣在一起組成。安吉拉也在那裡飽覽了她很喜歡的藝術家西蒙韓泰（Simon Hantai）的大量原作。

媽媽的最愛是今年五月重新開放的克魯尼博物館（Musée de Cluny），那裡專門展出中世紀藝術，據說擁有兩萬三千件世界級藏品。館內外很多處都保留著這座十三世紀古典建築幾百年來幾次崩塌、幾次重修的痕跡，裸露的牆磚顯得很震撼、有魅力。這裡收藏有盔甲、掛毯、雕塑和彩色玻璃窗等。鎮館之寶是十五世紀的「女士和獨角獸」掛毯。

安吉拉的最愛則是橘園美術館。她在莫內的「睡蓮」前流連忘返，她也看到莫內其他的作品，想像著印象派、後印象派的產生和演變，想像著莫內的人生脈絡。她問爸爸，是不是因為自己的人生經歷還不夠，所以與他的八幅巨型代表作相比，她更喜歡莫內前期的作品？爸爸說：不是別人喜歡什麼你就要喜歡什麼；來巴黎的意義，就在於能看到各種各樣流派的精髓，盡量吸收藝術養分。爸爸媽媽還說，美國精神的根是在歐洲，歷史源遠流長，太多東西要追溯、學習；安吉拉也切身感受到了。

最後值得一提的是位於聖日耳曼德普雷區的雙叟咖啡館。點了蛋糕和飲品後，安吉拉看到牆上有兩個等身大的中國古裝人偶，好奇地向餐廳服務員打聽。餐廳服務員告訴她，這家咖啡館取名自一齣同名戲劇，兩個人偶也來自那齣戲劇。咖啡館曾經是二十世紀超現實主義藝術家的聚集地，西蒙、沙特、海明威、畢卡索等都曾是咖啡館的常客。一九三三年咖啡館創立了法國小說「雙叟文學獎」，至今每年都在此頒獎呢。

咖啡 植物園 博物館

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