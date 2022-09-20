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文具店大評比

陳樂萱（加州）

台灣有很多文具店，方便又便宜，所以今年我回台灣的時候逛了很多家文具店，也花了很多錢。

我去的第一家是「金石堂」。他們主要是賣書，沒賣很多文具。我剛回台灣就來逛這家店，當時覺得很棒，也以為他們的文具很便宜，不過之後我又找到更便宜的文具店。

隔天我們去了「久大」。這家店在地下室，他們有很涼快的冷氣跟電扇。店內空間沒有特別大，但賣很多東西，有筆、各款貼紙，還有可愛的娃  。我們在這家店花了大概一千五百元台幣。我跟媽媽都很興奮，買了很多貼紙和其他美國不容易買到的文具，像是「豆豆貼」。

接下來，我們逛了「誠品」。我這次回台灣去了四家不同的誠品，每家賣的東西都有點不同。誠品很酷，因為可以見識到很貴的筆和文具，我看到最誇張的是一張貼紙要價一百多元。

我還有去「光南」。我很喜歡這家店，這是我去過的文具店裡最便宜的！他們賣很多不同的筆：粗的、細的、鉛筆、原子筆、各種顏色、螢光，有的還能寫在黑色的紙上，全都很便宜。我在這裡買到更便宜的「豆豆貼」，打算帶回美國送朋友。我一個人在這家店就花了一千元，逛得很開心。

有次，我和媽媽走路去我家附近的文具店「金玉堂」，店裡竟然沒冷氣！雖然這家店東西不貴，但我們沒逛多久就離開了。除了很熱，裡面還一直廣播重複的內容，讓我覺得很煩。他們的筆和貼紙沒有特別多，但有很多不同的東西，像是相框、可愛的杯子、鑰匙圈等等。

我去的最後一家文具店是「墊腳石」。這家店很大，不只文具，他們也賣很多家居用品。我覺得這家文具店非常好逛！

除了文具店，還有家很可愛的玩具店「橡子共和國」。

這家店有一隻很大的龍貓公車，我們可以走進公車裡照相。這家店專賣吉卜力工作室的東西，但是都很貴，我們只買兩樣東西，還是花了超過一千元，媽媽說這樣的店是「剁手店」。

我逛了這麼多文具店，幾乎把奶奶給的壓歲錢都用光了，但還是很開心。下次回台灣我想再逛更多文具店！

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