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貴州大巴車翻覆27死20傷 網爆「車上都是拉去隔離的」

數十年最強風暴襲阿拉斯加 洪水沖斷房屋地基

成語故事讀後感

伍嘉慶（紐約，人力中心中文學校）

「井底之蛙」這個故事說的是：從前，有一口淺井裡住著一隻青蛙。有一天，一隻曾經住在東海的烏龜到那裡旅行，碰巧看到了他。

青蛙得意洋洋地對不速之客說：「真高興！出去的時候，我在井口旁邊的欄桿上跳來跳去；回家的時候，我在井壁上的破洞裡休息；跳進水裡，它會爬到我的腋窩，撐起我的臉頰。我在這淺井裡站得高高的，我的幸福是滿滿的。你何不下來看看我的美好家園呢？」

烏龜試圖進入井中，但還沒等他把左腳伸進去，他的右膝就被卡住了。烏龜意識到這口井有多麼小，便開始向青蛙描述東海：東海的大小超出了你的想像，即使是一千英里的距離也無法讓你了解大海的寬度，即使是一千英尺的高度也無法讓你了解它的深度，住在東海是最大的幸福。聽到烏龜的話，青蛙震驚地意識到自己的渺小而感到沮喪。

「井底之蛙」意思是說狹隘的世界觀，對某事只有膚淺的認識，比喻目光短淺。

陳葉新（紐約，人力中心中文學校）

「亡羊補牢」這個故事說的是：有個男人養了十幾隻羊，有天他丟了隻羊，並發現羊是從門上的洞跑掉的，他沒有及時修補這個洞，是一個很大的錯誤。

他的鄰居告訴他要趕快修復，但他沒有這樣做，他覺得反正羊已經跑掉，修復也沒必要了。結果，第二天他發現又跑掉了一隻羊，這時他才意識到他應該聽鄰居的話。於是，他很快修復大門上的洞。從此以後，他的羊再也沒有跑掉。

這個故事教會我：犯錯不要緊，但要認識錯誤，虛心聽取別人的意見，及時糾正錯誤，才不致於造成更嚴重的後果。

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