暑假裡，我和家人去了阿拉斯加的馬塔努斯卡冰川 上徒步。

剛開始，我們走了半英里沒有雪的路，但路上還是有很多冰。走了一會兒，就到了有很多冰的道路。這時，我們需要在鞋上套上釘鏈，釘鏈上有很多小鋼齒，這樣我們就不會滑倒。一路上有許多裂縫，它們又寬又深，大人可以一步邁過去，我卻需要跳過去。我有點害怕，要是跳不過去，就會掉到裂縫裡。裂縫裡是冰川融化後的水，非常寒冷，如果我掉進去，可能會被凍成冰。

當我們走到一片巨大的藍色冰川中間時，我看到一個由冰川融化而來的湖，湖水泛著藍光，很美麗。冰川有許多顏色，我特別喜歡藍色的冰，因為它比透明的冰好看；黑色和咖啡 色的冰則看著有點髒。

這一趟冰川徒步，我們從冰川的一邊走到了另一邊，大概走了五英里，難怪我那麼累。

如果你去阿拉斯加旅遊，我推薦你也去冰川徒步。

李駿棣

今年暑假，我跟家人去了阿拉斯加的馬塔努斯卡冰川。

我們開車到達冰川徒步口後，就跟著導遊往山上走。走了半小時，我們走到了冰川，一到冰川路就很難走了。我們花了兩小時才爬到山頂，從山頂上可以看見很遠的雪山。我們在山頂上拍了很多照片，左右都有雪山和由雪化成的一汪汪清水。導遊說冰川上有三種冰：藍色冰、白色冰和黑色冰。藍冰裡的氣泡大，但是很少；白色冰裡的氣泡很多，但是比較小；黑色冰裡則有很多石頭。所以，它們才會有不同的顏色。

回到冰川腳下，我們看見了一個熊的腳印。導遊說昨天晚上一隻熊攻擊了一頭馴鹿，馴鹿先是逃開，可是後來熊又找到了牠，並把牠吃掉了。人們把馴鹿的骨頭埋了，可是熊的腳印還留在雪地上。

我覺得冰川特別美麗。如果你有機會，一定也要去看看。