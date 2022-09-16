什麼是我最喜歡做的事情呢？

我要好好想想、比較一下，因為我有很多很多不同的愛好。

例如：我喜歡畫畫。雖然我畫得不是很好，但我還是想將它畫好。

我也很喜歡打籃球和踢足球 ，就像畫畫一樣，雖然也不是我最擅長的事，但我還是喜歡去打，努力做到最好。在休假的時候，我幾乎每天都會去打球或踢球，打球讓我很開心。

我的另一個愛好可能很普遍，那就是玩遊戲。

我喜歡玩電子遊戲，因為這是種打發時間的有趣方式，同時也可以從緊張的學習中放鬆一下。

但是我的媽媽和爸爸不這樣認為，他們覺得我用在玩遊戲的時間太長，怕我沉迷遊戲無法自拔，荒廢學業。確實如此，我花在玩遊戲上的時間確實有點多，幾乎每天有時間我就玩遊戲，但是我還是知道學習的重要性，我會先完成自己的功課才玩遊戲，只是花在預習和看書的時間減少了。打遊戲好像也沒有可以讓我增長知識的東西。

相對這麼多的愛好，我還是喜歡運動多一點，你可能會覺得奇怪吧！

因為大家說我有點胖，所以踢足球和打籃球是我最喜歡做的事情，我可以透過踢足球和打籃球增強體質和鍛鍊身體。

還有，在運動的過程中，我會感受到團隊精神的力量、配合的默契、贏球的快樂，在球隊裡我交到很多人品優良的朋友，讓我的生活更加快樂、充實、美好。

這些東西是在遊戲裡找不到的。所以，我最喜歡做的事情應該就是打球吧！

總之，我的興趣是廣泛的，每樣愛好都有好的東西，值得我們學習的東西。