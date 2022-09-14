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安安和文文的蘋果樹

淑文 （加拿大）

「安安，快來看！這是紅豆嗎？」

「好漂亮啊！文文，這裡還有一顆呢！」

「我們把這兩顆種子種下吧，看看它們會長出什麼來？」

安安和文文在地上挖了兩個小洞，輕輕地埋下種子，灑了點水。第二天下了場大雨，種子吸飽了水，靜靜地躺在泥土中。

安安和文文天天來給種子們澆水，埋在地裡的種子努力吸著水，慢慢地用力伸出根來，抓牢了大地。兩個星期後，種子冒出了嫩芽，長出兩片小葉子。綠芽越長越高，葉子一片又一片地冒出來，油亮亮的，像是要滴出水來似的。

安安和文文細心地灌溉、施肥，除雜草。綠芽慢慢長大，漸漸長成了兩棵小樹。時間慢慢的過去，小樹認真、努力地長大，枝幹壯實，像兩隻高高舉起的胳臂。看著兩棵小樹越長越高大，茂密的枝葉在風中搖曳，安安和文文覺得這幾個月來的辛勞都有了回報。

不久，秋天到了，葉子一片、一片地落下，樹幹上光禿禿的枝椏，像是崢嶸的爪子指向天空。安安和文文給小樹蓋上護根的乾草屑，保護小樹挺過寒冬。隔年春天，小樹的枝椏上冒出新芽，再次綠意盎然。看著小樹的成長、變化，安安和文文的日子天天充滿驚喜。

一年又一年的過去了，到了第三年春天，小樹終於長成堅實粗壯的大樹，枝繁葉茂。在四月的和風下，樹上開滿了美麗的花朵。「一朵、兩朵、三朵…」

安安和文文天天來到樹下，開心的數著花朵，勾勒出結實纍纍的畫面，彼此會心一笑。美麗的花朵吸引了蝴蝶、蜜蜂們在花間穿梭、嬉戲，幫著傳播花粉。鳥兒們也都喜歡到樹上，駐足歌唱。濃蔭下，是人們聊天、乘涼的好地方。

熱鬧了兩個月，五月過後，花兒謝了，枝頭上結出一個個綠色的小果子。在夏日的陽光照拂下，果子慢慢褪去綠色的外衣，換上紅艷艷的新衣裳。

一樹又圓又大的紅蘋果讓人垂涎，吸引了人們和小動物聚集而來，安安和文文開心地和大家一起分享香甜多汁的大蘋果。

穿著紅衣裳的蘋果，一顆一顆掛在樹梢上。在金色的陽光下，紅紅的光影一閃一閃。微風中，傳來陣陣的歡笑聲。爸爸、媽媽們帶著孩子來到樹下，看著小朋友們繞著樹幹玩捉迷藏，鳥兒歌唱，蝴蝶跳舞，蘋果樹下，是一場快樂的聚會。

蘋果

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