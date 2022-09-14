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暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

星星

鄧穎芝 （加州）

天上有顆小星星

眨眨眼睛亮晶晶

捧在手上笑眯眯

抱在懷裡真愛你

星星閃爍照我心

天天都想親一親

有你相伴人生路

處處都是幸福路

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夏日露營趣

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