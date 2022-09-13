前幾天是中秋節，中秋節是中國重要的節慶之一，到了中秋節，大家常常會想到月餅。

月餅是華人 、越南 人、琉球人的中秋節食品。雖然中秋節在各地會有不同的習俗，但有一些是各地共同有的習俗，賞月就是各地都有的習俗之一。

我們雖然居住在國外，但是我們也會全家人一起過中秋節。

每年的中秋節，我們都會全家一起在後院烤肉、賞月、吃月餅。說起烤肉，那是最喜歡的中秋節活動，我和哥哥常常一起分工合作，幫爸爸、媽媽準備烤肉的事情。爸爸先到家裡後院準備生火，而我和哥哥就幫忙抬桌子、搬椅子，媽媽則是幫忙準備要烤肉的食物。等一切都準備就緒，大家就圍坐在烤爐旁，一邊談天說笑，一邊等待爐火旺起來。

沒多久的功夫，烤爐的火就紅通通地燒起來了，我們忙著把雞腿、香腸、蝦子、蔬菜 串等放到烤爐上。我和哥哥一下子幫雞腿刷烤肉醬，一下子幫香腸翻面。一眨眼，食物就陸陸續續烤好了，剛烤好的食物香氣四溢，令我口水直流！美味的烤香腸一咬下去，香氣瞬間散開在嘴裡，真是人間美味，我常常連吃好幾根才過癮。烤雞腿也不輸給烤香腸，外皮酥脆又帶有炭烤香氣，媽媽也提醒我們不要忘了多吃點蔬菜。

時間不知不覺過去，隨著夜幕低垂，後院的夜燈也亮了起來。我們一邊靜靜賞月，一邊吃著月餅，一家人和樂融融，讓我覺得格外幸福。

有時候爸爸還會為我們烤棉花糖當作飯後甜點呢！

中秋節真是一個既歡樂、又能闔家團聚的節日。今年的中秋，我們全家也充滿歡笑。