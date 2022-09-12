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中秋佳節團圓

陳天熙（紐約華僑學校）

前幾天是中秋節，那天我很興奮也很緊張，因為我可以看到好久沒見的爺爺奶奶、外公外婆和表親，他們一起來我家過中秋節。中秋節當天，我一大早起床，趕快去吃完早餐，因為媽媽跟我說：「我們今天會很忙」。

在早上十點半左右，爸爸和哥哥一起去機場接我的爺爺奶奶、外公外婆和表親。在他們去機場時，我和姊姊一起幫媽媽準備睌上的中秋節團圓餐。我幫媽媽洗菜、打掃家裡所有的房間，還有清潔客廳等等。

在下午兩點半左右，爸爸和哥哥回來了。爺爺奶奶、外公外婆和表親也來了。我們先打招呼，再聊天。表哥說他考上大學了，他現在等著大學聯絡他，表姊說她明年即將從高中畢業，所以現在也忙著找好的大學。爺爺奶奶告訴我要努力讀書，將來也會考到好大學，他們還說我太瘦，要吃多點。我真的很開心能和他們聊天。

媽媽為我們準備豐富又美味的中秋節大餐，媽媽今年準備了炸芋頭餅子、醬油雞、海鮮炒飯、冬菇豆腐、五香龍蝦、椒鹽酥雞、青豆蝦仁、排骨水餃和一鍋酸菜豆腐湯。

媽媽煮的菜真香啊！大家都覺得媽媽做的菜非常好吃，我們每個人都吃完一碗又一碗。

到了晚上，又圓、又大、又潔白的月亮出來啦！我和表哥、表姊一起去玩燈籠。

今年買了生肖的燈籠。有龍、馬、羊和牛。之後，我們一邊吃冰淇淋月餅、芋頭甜點、楊桃、梨子和菱角等，一邊欣賞明亮的月亮，姊姊還為了我們唱一首「月亮代表我的心」，真的非常好聽，也很襯托當下的氣氛。我們也跟著她一起唱起這首歌。

今年中秋節，我非常高興能跟我的家人一起慶祝，希望明年我們一家人也可以團聚在一起過節。

中秋節代表團圓，我希望所有人都可以跟他們的家人、愛人團團圓圓在一起，開開心心地慶祝中秋節。

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