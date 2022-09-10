時光來去匆匆，轉眼迎來了暑假。暑假意味著輕鬆和豐富多彩，我們可以有時間約朋友一起出去吃一頓，還可以去旅遊。但是這個暑假不一樣，老師告訴我們：這個暑假大家要回學校上課，因為高考 來臨了，老師為了我們能考到自己理想的學校，把課程安排得滿滿的。

在家看電視、玩手機 、吃零食，這些都是我期待的暑假生活，可現在都不能做了。我對媽媽說：「我不想去暑期班。」媽媽耐心告訴我：「高考就要到了，現在是你最關鍵的時刻，雖然辛苦，但你通過自己的努力和付出，以後的路就會走得平坦，看到的風景也會更遠」。我明白媽媽的話，於是收拾好心情、背起書包，開始了我的暑假生活。

雖然每天都在忙碌與緊張的學習中度過，但我也盡量安排好學習與活動的時間，今年的暑假，我收穫更多了。

鄭宇航

暑假開始了，因為媽媽早上會去打壁球，所以我也跟著一起去運動。一開始我在球場跑步，後來看媽媽在打壁球，感覺很好玩，於是我問媽媽能不能教我，我也想體驗壁球。

媽媽把球拍給我，教我握球拍要拿上面一點，然後把球拋出去，眼睛看準球，用球拍打過去，把球打到牆壁上就好。我按媽媽教的方法一次又一次地打，一開始我打太用力，每次都將球打出場外。媽媽提醒我，不要打太高，球就不會打出去。這次我把球拋出去，拿球拍用力一揮，球打到牆上又彈回，我又用球拍用力打到牆上，這樣來來回回地打了好幾球。媽媽在旁邊說：「打得好，就是這樣！」聽到媽媽的稱讚，我很高興，連打半個多小時，覺得累了，才跟媽媽回家。

這個暑假我很高興，因為我學會了打壁球。