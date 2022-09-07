荷花和蓮蓬 /《我想要一朵花》系列之三

大嘴巴鳥給大肚子魚送來了美麗的水仙花，誰知大肚子魚擁著水仙花才跳了幾圈舞，就暈了過去。原來，水仙花是有毒的。

水仙花知道自己闖了禍，趕緊躲開了。大嘴巴鳥急忙揮動翅膀，給大肚子魚搧風；蘆葦們使勁舞動著腰，盡力給大肚子魚送些風去。過了一會，大肚子魚終於醒了過來。

大嘴巴鳥很懊惱，第一回給大肚子魚找來了有刺的玫瑰花，第二回又給大肚子魚找來了有毒的水仙花。但他不灰心，向大肚子魚保證：「我一定替妳找一朵又大又美麗的花，沒有刺、沒有毒，也不會淹死。」

過了三天，大嘴巴鳥給大肚子魚送來荷花。

這次，大肚子魚很小心，不敢嗅，也不敢靠近，屏住氣左看右看：荷花的花瓣白裡透紅，一層層往外展開，露出金黃色的花蕊；荷花的葉子捲著薄薄的邊兒，浮在水面上。

荷花也打量著四周，她帶著微笑，芳香而不撲鼻。大肚子魚終於打消顧慮，蘆葦和水仙花也歡迎荷花加入小池塘。

一天又一天，大肚子魚和荷花成了密不可分的好朋友。荷花白天開放，晚上閉合；大肚子魚也是白天遊玩，晚上睡覺。遇到風雨交加的日子，大肚子魚會用魚鰭小心攙扶著荷花，不讓她被大風颳倒。

有一天早晨，大肚子魚醒來，看到荷花托著嫩黃色的蓮蓬，蓮蓬有許多小孔，小孔有一顆顆可愛的蓮子，蓮子裡有小小的綠色胚芽。

她又看到荷花的地下莖變得白白胖胖，有的很長，還一節節的，有趣極了。

大肚子魚完全被迷住了，荷花告訴她：白色的地下莖是藕，嫩黃色的蓮蓬是花托，深褐色的蓮子是果實，綠色的胚芽是蓮心。

一天又一天，荷花使小池塘變得更美麗了。蜻蜓飛來了，停在荷葉上；青蛙游來了，伏在荷葉下；螃蟹、小蝦、烏龜和野鴨紛紛趕來，搶著在小池塘安家。

大嘴巴鳥得到消息，興沖沖回來了。荷花見了老朋友，慷慨地用一顆顆香噴噴的蓮子招待他。熱鬧的小池塘，一片喜氣洋洋。（系列完）