今年暑假，我們終於回台灣了，我已經三年沒回去，所以很高興！

回台灣有很多好玩的事，像是去爺爺、奶奶家、外婆家、到餐廳吃大餐、參觀博物館 ，還有逛街。

但我覺得最好玩的是去金山旅遊。金山在陽明山的西北方，風景很好，我們總共去了兩次。

第一次是跟小姨婆和外婆一起去。大家先去二子坪散步，散完步就前往像飯店一樣豪華的民宿 。民宿有五層樓，小姨婆和外婆住在五樓，爸爸、媽媽、姊姊和我住在三樓。我們整個晚上都跟小姨婆和外婆玩撲克牌遊戲「拿破崙」。這個民宿有免費的晚餐和早餐，會送到房間，我們吃完就把盤子放在門外，服務生會把它收走，好高級。回家的路上，我們去了朱銘美術館 ，還去猴硐車站看貓咪。

第二次去金山，有十五個朋友一起去，我遇見了舊朋友，也認識了新朋友。這次住的民宿不像飯店，它有三層樓，頂樓的冷氣最涼，這是一件好事，因為台灣的氣候又濕又熱。第一天抵達民宿時，太陽都快下山了，所以大家照了相、玩了遊戲、吃了晚餐，就睡覺了。我和家人睡在頂樓，因為媽媽怕熱。隔天，有些人玩黏土，有些人玩桌遊，Amy阿姨教大家一個非常有趣的新遊戲叫Werewords，它是一個猜字遊戲，但是遊戲中有壞人的角色，會試著讓大家猜不到。玩遊戲的時候很緊張，大家要猜字、又要分辨誰是好人、誰是壞人。我們都喜歡這個遊戲，所以玩了很多次。

這天晚上我們出去吃海鮮，因為大人點太多菜又吃很久，所以我們小孩只好在旁邊打牌。

隔天早上離開民宿後，大家還想繼續玩，可是沒地方去，於是所有人都到我們台北的家，吃午餐和炸雞排，拍了很多合照，並且玩了更多的Werewords。

這次去台灣很好玩，我很期待下一次回台灣會有什麼好玩的行程。