今年夏天，我們全家去了佛羅里達迪士尼樂園 玩。我們首先開車六小時到紐約，然後和姑媽、姑丈一起去吃火鍋，火鍋很豐富，有龍蝦、肉、豆腐，還有許多好吃的食物！吃完火鍋，我們在公寓住了一晚。那晚，我做了個夢，夢見我有飛的能力，我在紐約市到處飛，飛到了自由女神像、帝國大廈、中央公園，還有其他紐約市的旅遊景點。

清晨，太陽還沒出來，我們就趕去機場 。

到了機場，首先要過安全檢查，工作人員讓我們把行李放在傳送帶上檢查，之後，我們穿過金屬探測器。這個檢查過程花了差不多三十分鐘，檢查完畢後，我們在候機室等了一個小時飛機才來。

上飛機的時候，空服員在機艙口歡迎我們，他們穿的服裝很酷。飛機起飛時，我有點緊張，但飛機很快平穩了，從窗戶看出去，這個美麗城市的景觀讓我慢慢地放鬆下來。在飛機上，我看了一些電影，玩了一些遊戲，睡了一會兒，也吃了一些食物，約三個小時後，我們終於到了佛羅里達！

走出機場後，我肚子餓了，我們先去吃點佛羅里達的食物！於是，我們去了一家海鮮餐廳。飽餐一頓後，我們決定先去海灘玩。在海灘上，我跟別的小孩一起玩排球，其實我也想去游泳，但我怕海裡有沙魚，所以不敢下水。別的小孩要拉我進去，在海裡我一直在看有沒有沙魚，過了一會兒，沒有看到沙魚我才放心。那天我克服了對沙魚的恐懼。

第二天，我們去了迪士尼樂園。那裡很熱鬧，到處都是人，玩了什麼我記不清了，只記得我坐了幾次過山車，吃了很多食物，看了些電影，見了米奇老鼠，還有很多好玩的東西。

總而言之，這次佛羅里達旅行真的很開心，令人流連忘返，我期待下一次有機會再去玩。