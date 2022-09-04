暑假裡的一個星期天的晚上，我和爸爸、媽媽，還有妹妹一起在家裡看了電影 《我們的星球》。媽媽說，這是一部紀錄片，它記錄了地球上各種不同的事物。我們看的是關於海洋的紀錄片。

整部紀錄片一共有四十八分鐘。紀錄片開始是講太陽的上升和下降，每天早晨，太陽從海平面上升，到了傍晚再從海的另一面下降，都是圍繞著海洋。

接著畫面出現了成群的海豚，牠們快速地往前游，因為後面有群逆戟鯨在追牠們。

通過觀看這部紀錄片，我了解了在不同的海洋深度生活的不同的魚兒。在海洋的較深處，太陽光是照不進去的，所以魚兒的身上會自帶著光，非常神奇！

我很喜歡看《我們的星球》，有時間我會繼續看。

賀涵宇（俄勒岡州，春和學園）

暑假中，我跟爸爸媽媽和他們的朋友一起去夏威夷 玩了十天，我們在夏威夷從事了很多非常有趣的活動。

在夏威夷，我們不僅去海邊玩水，也到郊外徒步登山；我們坐船去看了海豚，還參觀了一個動物園 。

最有趣的是，我們參觀了波利尼西亞文化中心，在那個行程中，我學到了許多波利尼西亞的文化，還在那裡觀看了一場火焰表演。

我在夏威夷玩得很開心，同時學到了許多夏威夷的文化，這趟旅程是我在暑假中最喜歡的行程，希望之後有機會還可以去夏威夷玩！