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我的暑期生活

孫奕軒（紐約，人力中心中文學校）

今年暑假，我和爸爸坐飛機去佛羅里達遊玩。一出飛機場，我就被佛羅里達漂亮的景色給吸引住，爸爸和我的心情一下子就舒暢了起來。

到佛羅里達的第二天，我們去了環球影城。環球影城有很多好玩的內容，單單從地圖上看，我已經感到環球影城很大。在環球影城裡有很多雲霄飛車，我和爸爸耐心地排隊，一個一個地嘗試不同的雲霄飛車。我們玩了很久，直到肚子「咕咕叫」才去用餐。

在佛羅里達的第三天，我們去了迪士尼樂園。迪士尼樂園裡有四個主題公園，每個公園都很大，所以一天只能去一個。我們首先去的公園裡面有很多動物，也有很大的樹木，但印象最深的卻是那裡的食物特別好吃。第四天我們去了另一個公園，這個公園呈現出很多不同的國家，像中國、日本、法國、德國等等。爸爸比我更喜歡這個公園。到了第五天，我們去的公園會燃放煙花，這裡的煙花是我見過最漂亮的！最後一天我們去了好萊塢星光大道，我覺得是迪士尼最小的公園。

短短的幾天遊玩，我和爸爸一直很開心，我們約定以後還要一起再來佛羅里達玩。

鄧泳柔（紐約，人力中心中文學校）

今年暑假，我和姊姊一起打羽毛球。每天上完補習課回到家，我們就開始練習打球。

剛開始的時候，我們不知所措，多虧有小阿姨手把手地教我們。

小阿姨教我們左手提著羽毛球，右手握緊羽毛球拍，發球時注意力集中，接對方球時眼睛和手要統一。經過反覆的練習，我們都有很大的進步。

在某天下午，我和姊姊決定打一場比賽。這天小阿姨提前下班回來當我們的裁判。我們很興奮，你一球我一球地對著打，緊張的心情猶如參加正式的比賽，最後姊姊贏得了勝利。

雖然我輸了，但是我卻愛上了打羽毛球，心裡暗暗下決心為自己加油。我知道練習很辛苦，汗流浹背，但我很開心。我覺得這個暑假因打球令我充實。

環球影城 迪士尼 樂園

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