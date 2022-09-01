周日早上，我們全家開車去海邊玩。剛出門，爸爸就問媽媽：「妳早上有沒有開火？要不要去看一下？」媽媽說：「開了，去看一下吧。」然後，我們就調頭往回開。停好車，媽媽回家看了確認火是關著的，我們接著就又出發了。

再次出發，開了一小會兒，爸爸問：「車庫門關了嗎？」我們都不記得車庫門有沒有關，所以只好又倒車回到車庫門口，門是關著的。

我們繼續往前開，又開了一小會兒，媽媽想起來爸爸沒有帶他的外套，我們只好又回頭，拿上了爸爸的外套，才開始往海邊開。

媽媽開心地說：「孩子們，我們現在真的要出發了！」我們都很開心！

到了海邊的Ecola公園，弟弟和爸爸走在前面，我和媽媽跟著走。

走著走著，看到一個大泥坑。爸爸他們走得快，已經過了泥坑在另一邊。媽媽問爸爸：「這怎麼過呢？」爸爸就說：「我跑給妳看。」然後，他就繞著泥坑的左邊跑起來，弟弟見狀也想跟著跑，爸爸怕他掉進泥坑連忙把他捉住，但弟弟不聽，逃開爸爸，也繞著泥坑跑了一圈，還好他沒有掉到泥坑裡。

終於到了海灘，我們吃了一些東西，又玩了一會兒，媽媽說，她要去海灘另一頭看看，爸爸留下陪著我和弟弟。一條黑狗跑過來了，嘴裡叼著一個網球，怕狗的我嚇得躲到爸爸身後。我們都很困惑，不知道狗從哪裡來的。

這時候，媽媽回來了，她看到狗就問爸爸：「狗是從哪來的？給牠扔一下球吧。」爸爸就撿起球來扔了出去，那隻狗馬上跑去撿球。牠回來後，把球放到媽媽前面，媽媽就把球扔到了海水邊，狗又把球撿回來，我們就這樣跟狗狗玩了好幾回合。

不知道這條狗為什麼來找我們，也不知道牠的主人是誰。我們準備要走了，所以得把狗送回主人身邊。

突然，狗狗跑到了另一個人身旁，我們猜想那就是狗主人，就放心地收拾了一下，離開了海灘。

回家的路上，媽媽發現後照鏡有點歪了，就伸手去調整，沒想到她一掰，後照鏡就掉下來了！爸爸趕緊接住，修了很長時間才終於修好，我們都很開心，就發動車子回家了。