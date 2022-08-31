玫瑰花和水仙花／《我想要一朵花》系列之二

很快，大嘴巴鳥銜來了一朵又大又美麗的玫瑰花，那花瓣像火一樣紅，那葉片像翡翠一樣綠。蘆葦見了，齊刷刷地讓開路；大肚子魚見了，倏地游了上來。大嘴巴鳥鬆開嘴，小心翼翼地讓玫瑰花浮在水面上。

大肚子魚激動地給了大嘴巴鳥一個飛吻，然後親熱地貼近玫瑰花。一股濃濃的花香撲面而來，她深深吸了一口氣，不由自主親上了玫瑰花的臉。不料，剎那之間，大肚子魚急甩著尾巴掉頭就逃。原來，玫瑰花的花莖上有銳利的小刺，毫不留情地刺傷了大肚子魚的臉腮。

蘆葦受了驚嚇，瑟瑟抖動著。玫瑰花氣呼呼地責問大嘴巴鳥：「你這個強盜，竟敢綁架我，還想淹死我？」大肚子魚捂著淌血的臉，直掉眼淚。

大嘴巴鳥很慌張，腿直打顫，哆哆嗦嗦地對大肚子魚說：「妳怎麼懲罰我都行，我得先送玫瑰花回玫瑰園。」大嘴巴鳥銜起玫瑰花，一邊飛，一邊想：「我如果找到既沒有刺、又不會淹死的花，大肚子魚就會原諒我了吧。」

到了玫瑰園，大嘴巴鳥將心裡的想法告訴玫瑰花，希望得到她的幫助。玫瑰花本來不想理睬他，但還是給他出了個主意：「你去找水仙花吧，水仙花既沒有刺，又長在水裡，大肚子魚一定喜歡。」

大嘴巴鳥謝了玫瑰花，在一個水窪裡找到了水仙花。他對水仙花說：「妳願意跟我去池塘嗎？那裡比這兒大得多，還有大肚子魚陪妳玩呢！」水仙花聽了很樂意，大嘴巴鳥就銜著她往池塘飛去。

一會兒，池塘到了。水仙花快活地撲進水中，舞動著細腰和大肚子魚跳起舞來，大嘴巴鳥得意地哼唱起歌兒，蘆葦跟著拍子扭動起來。

跳著，跳著，大肚子魚覺得有點頭暈，眼前的新朋友似乎變成了白衣綠裙的仙女，仙女身上那淡淡的清香變得越來越濃，那乳白色的花瓣、翠綠色的葉子、淡黃色的花蕊，都圍著自己旋轉、旋轉……。

漸漸地，大肚子魚眼前一片模糊，終於，她失去了知覺。

（待續）