我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

通膨下還買家具、電子產品？消費者改逛二手市集

玫瑰花和水仙花／《我想要一朵花》系列之二

白丁（馬里蘭州）

很快，大嘴巴鳥銜來了一朵又大又美麗的玫瑰花，那花瓣像火一樣紅，那葉片像翡翠一樣綠。蘆葦見了，齊刷刷地讓開路；大肚子魚見了，倏地游了上來。大嘴巴鳥鬆開嘴，小心翼翼地讓玫瑰花浮在水面上。

大肚子魚激動地給了大嘴巴鳥一個飛吻，然後親熱地貼近玫瑰花。一股濃濃的花香撲面而來，她深深吸了一口氣，不由自主親上了玫瑰花的臉。不料，剎那之間，大肚子魚急甩著尾巴掉頭就逃。原來，玫瑰花的花莖上有銳利的小刺，毫不留情地刺傷了大肚子魚的臉腮。

蘆葦受了驚嚇，瑟瑟抖動著。玫瑰花氣呼呼地責問大嘴巴鳥：「你這個強盜，竟敢綁架我，還想淹死我？」大肚子魚捂著淌血的臉，直掉眼淚。

大嘴巴鳥很慌張，腿直打顫，哆哆嗦嗦地對大肚子魚說：「妳怎麼懲罰我都行，我得先送玫瑰花回玫瑰園。」大嘴巴鳥銜起玫瑰花，一邊飛，一邊想：「我如果找到既沒有刺、又不會淹死的花，大肚子魚就會原諒我了吧。」

到了玫瑰園，大嘴巴鳥將心裡的想法告訴玫瑰花，希望得到她的幫助。玫瑰花本來不想理睬他，但還是給他出了個主意：「你去找水仙花吧，水仙花既沒有刺，又長在水裡，大肚子魚一定喜歡。」

大嘴巴鳥謝了玫瑰花，在一個水窪裡找到了水仙花。他對水仙花說：「妳願意跟我去池塘嗎？那裡比這兒大得多，還有大肚子魚陪妳玩呢！」水仙花聽了很樂意，大嘴巴鳥就銜著她往池塘飛去。

一會兒，池塘到了。水仙花快活地撲進水中，舞動著細腰和大肚子魚跳起舞來，大嘴巴鳥得意地哼唱起歌兒，蘆葦跟著拍子扭動起來。

跳著，跳著，大肚子魚覺得有點頭暈，眼前的新朋友似乎變成了白衣綠裙的仙女，仙女身上那淡淡的清香變得越來越濃，那乳白色的花瓣、翠綠色的葉子、淡黃色的花蕊，都圍著自己旋轉、旋轉……。

漸漸地，大肚子魚眼前一片模糊，終於，她失去了知覺。

（待續）

上一則

山東青島各校收到禁書令 龍應台作品在列

下一則

飛蛇

延伸閱讀

《我想要一朵花》系列之一／大嘴鳥和大肚魚

《我想要一朵花》系列之一／大嘴鳥和大肚魚
法式時尚甜點登上長榮航空 北美特定航線商務艙獨享

法式時尚甜點登上長榮航空 北美特定航線商務艙獨享
張柏芝曬家人出遊自拍 曝光神祕男是「小兒子生父」？

張柏芝曬家人出遊自拍 曝光神祕男是「小兒子生父」？
張柏芝第三胎生父疑曝光？全家自拍神祕男意外入鏡

張柏芝第三胎生父疑曝光？全家自拍神祕男意外入鏡

熱門新聞

黛安∕圖

家有過動兒（上）

2022-08-27 02:02
黛安∕圖

家有過動兒（下）

2022-08-28 02:02
艾倫收藏的一幅19世紀法國畫家塞尚的名畫「聖維克多山」，估計可以拍出逾億元高價。(美聯社)

微軟創辦人收藏150件藝術品 價值逾10億 佳士得今秋拍賣

2022-08-26 20:27
文化部前部長龍應台。（本報資料照片）

山東青島各校收到禁書令 龍應台作品在列

2022-08-30 09:32
攝影家劉振祥是侯孝賢執導電影「戀戀風塵」的劇照師。（中央社）

「戀戀風塵」35年前上映 當年海報超搶手 加印仍被偷

2022-08-23 14:29

摯愛留下的遺產

2022-08-28 02:00

超人氣

更多 >
就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐

就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐
善用社會資源 持紅藍卡可享廉價或免費牙科醫療

善用社會資源 持紅藍卡可享廉價或免費牙科醫療
終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世

終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世
前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911

前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911
世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑

世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑