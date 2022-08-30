我喜歡的地方是在紐約曼哈頓 的自然歷史博物館 。博物館位於著名的中央公園對面，大小約四條街道；它有五層樓，每層樓展示各種不同關於世界歷史的內容。在這麼大的博物館裡，每天都會有許多遊客觀看館裡的數百種不同展覽。

一走進博物館正門，會在正廳看到一個恐龍 化石。在我很小的時候，爸媽帶我和姊姊到了自然歷史博物館，那是我第一次參觀這麼大的博物館，能見識到這麼多文物，我感到非常驚訝。我記得那天我和爸媽、姊姊整個下午都在參觀博物館。到了晚上，我們仍然沒有完全參觀整個博物館，還剩一整層樓沒走過。

在自然歷史博物館裡，我最喜歡的部分是恐龍化石那一樓。從我小時候起，我就一直喜歡恐龍，因為我認為牠們看起來很酷，能夠看到這些活在數百萬年前的生物化石令我非常高興。即使到現在，我仍然對恐龍的所有不同大小和特徵感興趣。在那層樓，你可以看到許多恐龍化石彼此相鄰站立。在化石的底下有一個標籤描述了每種恐龍的外形以及所吃的食物。天花板上甚至還掛著一些恐龍化石。最令人驚訝的部分是，有一個恐龍化石從頭到尾占了整層樓！

當然，在不同的樓層上還有許多其他展覽，比如：生存在這地球上的不同類型的動物、關於人類在不同大陸上的進化，以及關於宇宙和星球的成形。我認為，這個博物館讓我能夠用一個又有趣又有教育意義的方式，來了解世界的歷史。

當我每次重返這座博物館時，都會帶給我一種懷舊的感覺，因為我以前參觀過這個地方許多次了。無論是與家人出遊、校外教學，甚至是與朋友一起，這座博物館是我在紐約最喜歡去的博物館之一。

因為博物館每隔幾個月就會更新一些展品，因此我總是能夠學到新東西。

有時間的話，我一定會經常回去看看那裡有什麼新展覽在等著我！