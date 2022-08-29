去年班上來了一個轉學生，他的名字叫做山姆。山姆的外型胖胖的、臉圓圓的，常常穿同一件黑白色的外套和淺藍牛仔褲。山姆才剛來美國，不會說英文，而我是班上唯一一個中文說得流利的孩子，所以老師把他安排跟我同一組。

他的神情看上去是害羞的，有時會發呆不說一句話。一開始，我也很害羞，不敢跟他說話，後來我鼓起勇氣，努力幫忙翻譯，也感受到助人的喜悅。

山姆因為英文不好，常會誤會別人的意思，以為別人在嘲笑他，所以他開始跟班上同學打架，緊接著，居然跑去打別班同學！我每次都心驚膽戰地請他深呼吸。上課時，他也因為聽不懂，常常在發呆；有時則是太挫折，忽然氣到滿臉通紅，開始撕蠟筆紙，把地板弄得很髒，害整組被扣分，大家也越來越討厭他。我是班上唯一能跟他溝通的人，我實在很想幫他，所以常常請老師趕快來幫忙讓他冷靜，或是我在他旁邊關心他，這樣他會比較容易靜下來。

後來山姆上課越來越不認真，一直問我重複的問題，讓我無法專心上課，導致我越來越討厭他。有一天我請病假，隔天上學時，發現我的三張榮譽卡被剪得支離破碎，於是我去問山姆，他看著我傻笑，並點頭承認是他剪的。這時我真的既難過又生氣！難過的是，榮譽卡是我蒐集了兩個多月的心血；生氣的是，我把他當朋友，他卻這樣對我。

過幾天後，老師幫我們重新分配座位，他從坐我旁邊變成坐我對面，漸漸不在上課時打擾我，我也越來越能專心聽講，我發現我反而可以慢慢欣賞他的善良、笑臉迎人、友善等等優點。當我們變成朋友後，他反而越來越少生氣或打架了。

寒假過後，我一直沒看到他。過幾天後，老師跟我們說，學校已經取消了山姆的學籍，這真的讓我很難過。從這件事當中，我學到要珍惜跟朋友相處的每一刻，也了解到，我會講兩種語言是一件多麼棒的事，因為我可以幫助很多人。我之前都沒有注意到山姆的優點，把交朋友的寶貴時間白白浪費掉。我真的好想念他，「春草明年綠，『山姆』歸不歸」？祝福你一切安好。