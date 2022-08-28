「畫蛇添足」這句成語的意思是：「如果你做了不必要的事情，反而有害。」

在古代的楚國，有很多人在一起比賽畫蛇，第一個把蛇畫好的人會得到一壺酒。有一個人很快就把蛇畫好了，所以他拿到了那壺酒，但他看到別人都還沒畫好，便心想：「我來把蛇添上腳吧。」就在這時候，另一個人也畫好了，這個人就把酒搶過去說：「蛇沒有腳，所以你不是第一個把蛇畫好的人。」

有一次，相同的故事發生在我身邊。我的朋友和我一起比賽編碼，我是第一個把編碼做好的人，但是我看到別人還沒有做好，就以為我的腳本不夠好，所以我就添加了很多代碼塊。結果，因為我添加許多代碼塊，我的電腦就崩潰了。

「畫蛇添足」的故事讓我學會了：添加不必要的事，反而有害。這個故事讓我學到了一次教訓。

錢雅韻

「畫蛇添足」是一句成語，意思是添加多餘的事，反而有害。在很久很久以前，有一群人決定比賽畫蛇，最先畫好一條蛇的人就可以獲得一壺酒。第一個人畫好了就拿了酒，但他看到其他人都還在畫，就決定替蛇畫上腳。結果，另外一個人也畫好了，就把酒搶過來。他說：「蛇沒有腳，這不是蛇。所以你輸了。」這個故事告訴我：不要做不必要的事。

我覺得「畫蛇添足」的意義很重要。有一次考試，我們要寫關於秋天樹葉的作文。我寫了秋天的時候，樹葉都會變色，又寫了冬天太冷了，樹葉都掉下來了，到春天時，葉子又長出來了。結果，老師沒有給我好的分數，因為我沒有跟著題目只寫秋天。我很失望，為什麼我沒有跟著題目要求來寫呢？

從這個故事裡，我體認到了我的錯誤，後來每次考試我都會仔細看題目。「畫蛇添足」這個故事告訴所有人，做任何事情都要實事求是，否則事情不但做不好，還可能會因此搞砸。