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我和媽媽

李潔媚（紐約，人力中心中文學校）

有一天，我放學回到家，哭著…。媽媽問我為什麼哭了？我哭著說：「我沒有朋友，在學校總是自己一個人。」

媽媽聽了後，安慰我：「別擔心，我永遠是你的朋友。」媽媽怎麼會是朋友呢？媽媽說：「朋友是關心同伴的人，所以我是你最好的朋友。另外，你認為誰一直在你身邊？那是我。我會永遠在你身邊。」

我的眼淚消失了，媽媽是對的。每當我需要找人傾訴時，媽媽總是在我身旁。回想起來，媽媽是我生活的重要部分，她一生都在照顧我和家人，不管多累，她仍然設法微笑。我不知道她是如何每天工作近七個小時，然後再工作四個小時來照顧我們的家。她是我心目中最勤奮、最有愛心的媽媽。

我會一直仰望我的媽媽，我知道媽媽是一個堅強的人，她會竭盡全力讓我開心。媽媽是我的家人，也是我最好的朋友！

梁蕊蕊（紐約，人力中心中文學校）

自從我學了中文以後，我知道有一首歌叫「世上只有媽媽好」。我覺得這首歌很好聽、很貼近生活。媽媽生我的時侯己經三十七歲了，是高齡產婦，現在在她小腹上有一條長長的疤痕。

有次我很好奇，撫摸那傷痕問媽媽：「這是怎麼弄的？」媽媽笑著說：「都是寶貝你惹的禍呀！」原來，媽媽因為不能順利生下我，才做了剖腹手術，當時麻醉過後很疼，但媽媽沒吭一聲。

現在我長大了，會跟媽媽嘔氣。「媽媽妳每天都罵我，是不是不愛我了？」媽媽回答：「不是我愛罵你，你每天不是滑手機就是打遊戲，媽媽想要你好好學習」…我生氣地摔門而去。爸爸悄悄對我說：「媽媽生你的時侯，差點命都沒了，怎麼會不愛你？你要理解和關心她。」我慢慢冷靜下來，知道自己錯了。

回到家，我依偎在媽媽身邊：「媽媽，我知道錯了，我不該害妳擔心」。我在媽媽的懷裡是最溫暖的，這是最愛我的媽媽啊！

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