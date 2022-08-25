假期中，我和姊姊本來要去迪士尼樂園 ，但是因為太晚訂票了，所以沒有買到。因此，臨時決定去諾氏 莓果樂園（Knott’s Berry Farm）玩。去諾氏莓果樂園的前幾天，我事先看了他們的地圖來稍微了解那裡有什麼樣的雲霄飛車，媽媽也幫我們買了快速通道（Fast Lane Pass），所以我們幾乎不需要排隊。

這是我和姊姊第一次自己在外面玩一整天。爸爸媽媽每次坐雲霄飛車都會頭暈，所以他們允許我們自己去。我們一大早就出發，媽媽把我們放下以後，我們立刻跑去大門口，迫不及待等著進去。

我們先跑去坐Ghost Town裡最有名的雲霄飛車—GhostRider，這個飛車長達三分鐘。因為剛開門，我們完全沒有排隊就坐到了。小時候，爸爸媽媽曾帶我們來過諾氏莓果樂園，而且就是因為坐這個GhostRider的慘痛經驗，他們決定再也不坐雲霄飛車了。我們這次坐完以後，發現沒有記憶中那麼可怕！結束後，我們逛了Ghost Town裡面的商店，買了一些糖果、拍了相片之後，就去找地方買午餐。

我事先已經研究好要吃什麼，挑了一家叫Fireman BBQ的店。我們買了火腿、豬肉、玉米和大蒜土司的套餐。

吃飽後又逛了一下，在樂園的最後面有一個電動玩具區，我們在那抓娃娃，用十塊美金，玩了四輪就抓到一隻可愛的熊貓了！

之後，我們去坐了更多飛車，其中一個是三百六十度一直轉的，持續兩到三分鐘。因為有了之前的經驗，我跟姊姊都知道坐在外面的人會被壓到，所以姊姊在上去之前，說絕對不會再讓我坐在裡面，結果，要上去的時候，她忘了，我趁機先上去，等她發現的時候已經太晚了。坐飛車的整段時間我都壓在她的身上，她一直不停地慘叫。

玩完所有的雲霄飛車以後，我和姊姊就去玩虛擬實境眼鏡。那是我們第一次玩VR，超級好玩！

在諾氏莓果樂園玩，讓我們放鬆了一整天，使我們更有活力、更有衝勁。