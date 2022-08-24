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《我想要一朵花》系列之一／大嘴鳥和大肚魚

白丁（馬里蘭州）

小小一個池塘，倒映著藍天白雲。微風吹過，水面泛起層層漣漪。有一條大肚子魚獨自游來游去，不時探出頭向四面張望。可是，除了蘆葦，啥都看不見。蘆葦排得太緊密，即使附近有啥值得瞄上一眼的，也都被擋住了。

高高細細的蘆葦見大肚子魚在水面吐泡泡，就關心地問她：「妳為什麼嘆氣？我們能幫助妳嗎？」大肚子魚輕輕地說：「我想要一朵花。」蘆葦你瞅我、我瞅你，異口同聲地說：「這不難，我們願意把自己的花給妳。」大肚子魚滿心喜悅地問：「你們都有花？花在哪裡？」蘆葦一個個彎下腰，讓大肚子魚看自己頭上那簇花。

「劈啪」一聲，大肚子魚從水裡跳起來，看到的是一簇簇白白、軟軟的小花。她一場空歡喜，怏怏地掉回水中，水面又濺起許多水珠。蘆葦直起腰問她：「妳喜歡我們的花嗎？」大肚子魚拖長著聲音說：「你們的花太小了，我想要一朵又大又美麗的花！」蘆葦失望地轉過臉，四周又安靜下來。

這時，有一隻大嘴巴鳥飛過。大肚子魚想留住他聊天，連忙從水裡跳起來，「劈啪」一聲，大嘴巴鳥嚇了一跳，慌忙停在蘆葦桿上。他定了定神，瞅著大肚子魚埋怨地說：「妳鬧肚子痛嗎？瞧妳肚子脹鼓鼓的，太貪吃了！」

大肚子魚生氣地說：「誰鬧肚子痛？我翻個跟斗，你敢翻嗎？」大嘴巴鳥瞪了瞪眼說：「難道妳要我也翻個跟斗，我掉到水裡還能活嗎？」

蘆葦不願見大嘴巴鳥和大肚子魚一見面就吵架，就揚起長長的綠得發亮的葉片，七嘴八舌地問大嘴巴鳥有沒有見過又大又美麗的花。大嘴巴鳥理了理羽毛說：「那當然啦，我剛從玫瑰園飛來，那裡的玫瑰花又大又美麗！」蘆葦忙說：「大肚子魚想要一朵又大又美麗的花，你能實現她的願望嗎？」大肚子魚涎著臉說：「是呀，大嘴巴鳥，我求你了！」

大嘴巴鳥的心很軟，忙點頭說：「好吧，妳等著，我這就去叼一朵又大又美麗的玫瑰花，妳一定喜歡！」（待續

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