我喜歡魔術方塊，因為它很有趣。

魔術方塊是用手操作的遊戲，體積很小，可以隨身攜帶，不限活動場地，室內、室外、坐車、走路，甚至聊天的時候都能玩。

魔術方塊可以一個人玩，也可以幾個人同時玩，或者一邊唱歌聽音樂一邊玩。一個3x3魔術方塊有上千億種可能性，每一個都可以用很多不同的解法去還原，而每一種解法都有它自己的方式和特點。通過探索不同的解法，玩魔術方塊還能開發智力，是一項很棒的活動。

我第一次看到解魔術方塊，是在二〇二二年三月的一次滑雪 旅行中，是我的一個朋友表演給我看的。當時的我立刻就迷上了那些神奇的操作，好像魔法一樣。之後，我在YouTube 上學習了很多解魔術方塊的教程，了解了魔術方塊的世界。

有一個YouTube影片使我印象很深刻，是一個十二歲的男孩子拿三個魔術方塊，一邊拋一邊解。他用了五分六秒同時解開三個魔術方塊，創造了世界記錄；他真是一個天才，也是我的榜樣。

我常常和朋友們一起解魔術方塊，體驗其中的樂趣。朋友間互相學習、互相競爭，大家能力不斷提高。一次，我在一個朋友的生日聚會上，表演解魔術方塊。他們全家人都很喜歡這個節目。那次之後，我就更加喜歡玩魔術方塊了，因為它能帶給很多人歡樂！

我不僅喜歡自己玩魔術方塊，還喜歡教別人解魔術方塊的技巧。我已經教會了四個同學和我媽媽如何解魔術方塊，我很高興他們現在和我有同樣的愛好。

目前，世界上只有百分之五點八的人知道如何解魔術方塊，我想教更多人解魔術方塊，把這個數字變成百分之五點九。

我今年九月會去參加魔術方塊比賽，我很興奮。我的3x3魔術方塊平均求解時間約為三十五秒，聽說求解時間二十秒以內才能進入第二輪比賽。我的魔術方塊學習還有很長的路要走。