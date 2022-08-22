看電視有好處也有壞處。隨著技術和電視使用的增加，人們生活發生了變化，經濟也發生了變化。電視增加了大家對政治、表演和講故事的興趣。電視既把人們聚集在一起，也把社區分開。

看電視有很多好處。電視可以分享思想和資訊，這意味著更多的信息可以傳播給生活在世界各地的廣泛人群。與過去需要幾天時間才能傳輸信息相比，我們現在可以在幾秒鐘內傳輸信息。總之，通過電視，人們可以快速更新世界各地的新聞，積極參與時事。然而，以電視作為信息來源雖說是優勢，但也有缺點，那就是「偏見」和「錯誤信息」。在現代世界，電視，特別是電視新聞，最能影響社會趨勢和人們的思想。這是電視帶來的影響之一。

看電視也會影響身體健康。看電視可以排解無聊，卻也容易在不知不覺中消耗很多時間。看太多電視會造成眼睛疲勞，進而會導致視力模糊。

此外，電視也可能會降低一個人的自尊心。不切實際的身體標準，如外貌、身材，通過電視和社交媒體傳播得比以前更廣泛，甚至更嚴厲。若人們總是拿自己與電視上、社群 上的人物相比，可能會打擊自信心。

看電視還有可能影響睡眠時間表。科學研究證明，當眼睛從螢幕上讀取藍光作為白天的信號，從而抑制褪黑激素的釋放量（一種讓人昏昏欲睡的激素），將影響睡眠，進而影響健康。

總的來說，電視有很多優點，但缺點也不少。