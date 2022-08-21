我的醫生是一個很聰明的醫生，他在台灣出生、從康乃爾大學畢業，只要我去找他，他都能解決我的問題，有時不用吃藥就可以治病，我覺得很神奇。

他是一個好醫生，只要媽媽有問題打電話給他，他都會回電話。每一年我都會去找他做健康檢查，量身高體重、檢查眼睛、鼻子、耳朵。他會要我走路給他看，也請我彎腰讓他檢查脊椎。我很喜歡他，可是我很怕他幫我打針，因為打針真的很痛。

我每年都要去檢查兩次牙齒，我的牙醫是一位女醫生，她很有耐心。我不喜歡塗氟，因為那個味道實在太奇怪了。有次洗牙，牙醫發現我有一顆很大的蛀牙，其實我早就知道了，只是沒告訴媽媽，後來我裝了一個銀色的假牙。

我覺得我的家庭醫生和牙醫都特別聰明，而且特別有本事。他們都很有耐心、有愛心。醫生不但能幫人治病，而且還能賺錢。他們的工作很辛苦，我很感謝我的醫生。

劉家蓁（紐約，慈濟人文學校）

一年級的時候，我的家庭醫生幫我進行視力測試，發現我的視力不如以前。醫生建議我要配眼鏡和點眼藥水來控制近視度數。可是我一點也不想戴眼鏡，也覺得點藥水好麻煩。

媽媽最後決定帶我去舅媽的診所。我的舅媽是一位很棒的眼科醫生，她會配一種夜間隱形眼鏡叫角膜塑型片。我只要晚上戴著睡覺，早上拿下來後視力就變正常了，就好像我根本沒有近視，好神奇喔！雖然戴的時候有點不舒服，但它們讓我看得更清楚。

後來我姊姊也近視了，所以她也開始戴角膜塑型片。

在學校，我有很多同學也去舅媽的診所配鏡片。發明角膜塑型片的人真的很聰明，讓不喜歡戴眼鏡的小朋友也可以看得清楚。