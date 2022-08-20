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我的夢想

司徒臻林（紐約華僑學校）

我的夢想是當一名出色的棒球選手。小時候爸媽帶我去看棒球比賽，當時我並不認識棒球是什麼，但後來我慢慢地認識這個運動，並喜歡上它了。我想成為棒球選手，因為除了可以鍛鍊身體、變成名人，還能擁有很棒的職業。

我最喜歡的球隊是紐約洋基，最喜歡的球員是賈吉和柯爾。我希望長大後能成為洋基隊的球員。

我每個星期都會參加球隊訓練，有時候也會參加比賽。我要一直努力，一直練習，成為一名出色的棒球選手。

追逐夢想並不簡單，需要有毅力及不屈不撓的精神。每個人都有夢想，但在追夢的過程中，我們可能會遇到許多困難及挫折，只要有毅力，我相信每個人的夢想都能實現。

我覺得夢想就是一個未來的目標，所以，如果一個人沒有夢想，那他的生活將會漫無目的、充滿不確定性。所謂有夢最美，希望每一位青少年都能有自己的夢想，並努力實現！

徐家浩（紐約華僑學校）

我的夢想是當遊戲設計師。我想當遊戲設計師，是因為我看過其他人設計的遊戲，像是Sam Hogan、DevBanana和Dani，除此之外，我也喜歡平面設計、藝術，還上過編碼課，這就是為什麼我想當遊戲設計師。

要是我可以當遊戲設計師，我需要繼續學習平面設計、藝術，以及編碼。但是，我可能會遇到幾個困難，例如父母不同意、編碼的能力不足、平面設計技能不夠等等。

我很想當遊戲設計師，我想跟其他開發商一起設計很好玩的遊戲，也想要設計出非常受歡迎的遊戲，這就是我的夢想。

每一個人都有夢想，人生有夢想是最美的。只要朝著夢想努力、前進，也許有天夢想就會實現。

洋基

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