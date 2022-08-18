時光匆匆，我在北京 的六年小學生活結束了。這六年當中，我經歷了與一般同學一樣卻又不一樣的歷程。

我與班上同學一樣，在一年級時入了學。可是二年級到四年級時，我告別同學們，去了爸爸外交官任上的奈及利亞，在首都阿布賈的英語國際學校上了三年，受了完全英語環境讀書的挑戰。其中四年級下半學期時，因為當地疫情 的因素，就像北京的同學一樣，在家遠端線上聽課。五年級的上半學期還沒結束，我和媽媽又跟著卸任的爸爸，從奈及利亞經肯亞轉機，全程戴口罩 穿上防疫服，輾轉一星期到廣州，又在廣州隔離十四天後回到北京，重新插班到我原來的班級，繼續五年級的學習。誰知六年級即將畢業時，突如其來的疫情，使我和同學們提早告別了小學母校！

就在四月二十二日，當我還在思考周末的作業時、同學們還在憧憬著周末、下周的愛心義賣、即將到來的「五一」假期時，誰也無法想像，窗外呼嘯而過、響徹雲霄的救護車，竟預示著這一天會變成大家在學校一起學習的最後一天。

那天晚上及隔天，我們發現了周遭有些異常，同時遠處已經出現了疫情。

我們本以為這會像之前那樣，幾天就可以消退，誰知，它竟離我們愈來愈近，我們不得不在家線上學習，而且持續了一個多月之久。終於，六月初有了可以返校的消息，大家的興致都高到極點。但還是高興得太早了，老師剛通知完返校所需的文件，市政府衛健委新聞發布會上就通知所有學生延緩返校。

我們六年級本身不延遲也只剩四天在校學習時間了，一延遲便擠壓了在校時間。就這樣，四月二十二日竟變成了我和同學們在學校一起學習的最後一天；又有誰能料到，竟是疫情給我的小學生活畫上了句點！

過去的日子如輕煙，被微風吹散了；如薄霧，被初陽蒸融了；時光荏苒，縱有千種不捨也需拋開，我必須振奮起信心，去跨越更多艱難險阻，去迎接美好的未來。