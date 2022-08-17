小欣學中文已經五年，疫情 前每周去中文學校跟北京 來的老師學習，疫情後在家跟爸爸媽媽學習。他們都是好老師，通過很多成語故事幫助小欣學中文，小欣覺得中文很有意思。

這天，爸爸媽媽看著滿院子的落葉發愁地說，現在是夏天啊，為什麼掉這麼多葉子？小欣聽到了，順口就說：「不是『一葉知秋』嗎？秋天要提前來呀」。爸爸媽媽哈哈大笑，頭伏都沒到，秋天還早呢。

那麼，是小欣說的有理，還是爸爸媽媽說的有理？

「一葉知秋」是一則成語，本義是從一片樹葉的凋落，知道秋天的到來。後來用來比喻通過個別的細微跡象，可以看到整個形勢的發展趨向與結果。

爸爸說，「一葉知秋」只是一個比喻，要正確使用成語還必須知道科學道理，弄懂是什麼導致樹葉脫落？他告訴小欣，秋天落葉是因為日照時間變短，當樹木接收到日照變短的信息，就開始分泌脫葉酸，日照越短，脫葉酸分泌越多，最終所有葉子接收到信息，冬天來臨，樹葉紛紛脫落。

小欣在自然課上也學過，樹葉是有光合作用和蒸散作用的，如果氣候乾旱，或雨水太多，又或者肥力不足，都不利於樹葉生長、發揮光合作用和蒸散作用。夏天也是樹葉新陳代謝激烈的季節，多種原因都會造成樹葉脫落。

小欣明白了，不能一看見樹葉脫落就說「一葉知秋」。

媽媽好像很感慨，她說，一個成語故事也能聯繫到自然科學甚至社會科學的知識。她進一步引導小欣去思考：「可見一斑」是比喻見到事物一小部分就能推及事物整體；「見微知著」是說見到事物的苗頭，就能知道它的實質和發展趨勢。這三個成語之間有沒有共通點？怎麼運用？

小欣想了想說：「它們是同義詞，是比喻。看見一片落葉或一件事物的苗頭，馬上要想想原因，然後用邏輯去推理，包括收集更多訊息，實事求是地判斷，這件事的發生是否合理。然後採取措施解決問題」。成語不是用來炫耀的，是用來幫助自己變得更聰明，智慧生活。

小欣扮了一個鬼臉，古靈精怪地故意問：「那現在我們應該如何判斷怎麼做呀？」爸爸仔細檢查了一下說，看樣子是最近雨水過多，昨晚風大把生長不健康的葉子打落了，清理一下就好，不需要擔心更多。大家一起笑了起來。