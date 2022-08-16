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動物生存技巧

管曼寧（加州，Warm Springs小學）

在大自然的世界裡，動物們要生存一點也不容易。從找食物到逃離捕食者、到發生天然災難時保護自己，動物們必須演化出各種技巧才能夠生存下去。在這些技巧當中，有哪些是比較特別的呢？

啄木鳥的飲食包括了各種果子、堅果與昆蟲，就像大多數其他的鳥類一樣，不過牠抓蟲子的方法與眾不同，使牠脫穎而出。當一隻啄木鳥肚子餓的時候，牠會飛到一棵樹上，用牠又長又尖銳的喙來扒開樹皮，啄一啄樹幹，叼出藏在樹裡的蟲子吃。利用這個優勢可以使牠的生存機率變高。當其他鳥類在為了別的食物來源爭鬥，啄木鳥可以利用牠獨特的技巧來填飽肚子，不用擔心沒食物。

說到變色龍時，一定會講到變色龍能變色的技巧。這個神奇的技巧只有少數的動物才有呢！除了可以躲避掠食者，變色龍還可以利用變色的功能來對同類表達情緒。較暗的顏色通常代表變色龍感到壓力，而較亮的顏色通常代表變色龍很興奮；當牠們感到被威脅時，會變成黑色；至於中性的顏色，像是灰色與白色，通常代表變色龍那時感覺很放鬆。

紅杉這種樹木雖然不是動物，但是它要生存下去，也擁有了一些特別的功能。紅杉的根不深但是分散得很廣，因此能吸收到大量的水分。它厚厚的樹皮能大大減少火的燒傷力，加上火會燒掉競爭資源等其他植物，所以紅杉能夠活得很久，有的能活到幾百年，甚至上千年。

在野外，各種動物、昆蟲與植物為了生存，有了各種獨特的技巧與功能。真不知道，要是生物們進化時往別的方向發展，今天的世界，可能會有更多的不一樣呢！

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