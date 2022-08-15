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今晚的月亮

左小凡（加州）

歷史嘛，就是一條越走越長的路，那些某天會被寫進歷史書裡的人與事，分分秒秒都在悄無聲息地從我們身邊經過。小時候，甚至在上了高中之後的很長一段時間，我常常認為世界只是帶著我在原地踏步—歷史嘛，只是寫在書裡的點點滴滴，戰爭、瘟疫，都距我千里之外。但是這幾年來，我們經歷的變故太多了，烏克蘭戰爭、新冠大流行、極端氣候等等。而美國最高法院推翻羅訴韋德案的那一刻，我發現原來歷史也能如此不堪一擊。我中學畢業了、成年了，準備離家了，那些我參加過的宴席、愛過的人，也說散便散了。

跟我從小玩到大的朋友們，早已分散到了世界各地：深圳、香港加拿大、美國......兒時的那個小區，再也見不到我們的身影。但是，生活的腳步並未停滯，我不斷遇到新的人，比如那些人高馬大、善解人意的擊劍教練，跟著他們走在新的、在劍光中誕生的小世界。然後我就會再一次以為他們會永遠在溫馨、快樂的擊劍館內。現在想想，我還是太天真了。大家都有自己的生活和目標，人生就是一場旅行，他們也注定會遇到分岔口，我跟了五年的教練要離開這個俱樂部了。

他是一個很好的人，對我們嚴厲的同時也不忘安慰，訓練我們的時候也會帶著我們玩耍。他在我們失利時護著我們，給予我們鼓勵與中肯的建議；在我們取得成績時陪我們一起開心；我們犯錯時也會數落我們。我們都愛他、敬畏他，所以剛收到教練要離開的消息時，我傷心了一整天，甚至萌生放棄擊劍的想法。直到那天晚上，我接到教練的電話，他叫我不要難過，讓我繼續走自己的路；他說我做得很好，他也相信我以後會很成功。他還說，我們永遠是他帶過的第一批學生。我哭了，哭得很傷心，但是我也知道，他是真誠的。

七月二十六日是教練在俱樂部的最後一天，我們辦了歡送晚會。我做了一些吃的，畫了一幅畫送給他。無論如何，我們不「允許」他忘了這個擊劍館，這些滿場奔跑、一路伴隨著汗水和淚水跟著他長大的孩子們。今天，我們好好地聚了一次，在那間不大不小的屋子裡，滿滿都是青春的天真、發自心底的愛慕和不捨。

人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，但是今晚的月亮，真的很圓。

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