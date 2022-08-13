我最喜歡做的事就是畫畫。我通常在空閒時間或無聊時畫畫。我喜歡畫畫的原因有很多，但最主要的原因是因為畫畫可以幫助我表達自己，畫畫的時候，我的思路和注意力都非常集中，做到專心致志。

我可以畫出我的感受，或喜或憂，我都能藉由畫畫表現出來。我也可以拿一個日常使用的物品，作為繪圖參考畫出來，並能畫得十分逼真，這也就是我們平常說的寫生。

創作藝術也很有趣，因為你可以使用各種各樣的顏色來繪製你想要的任何東西，我喜歡將所有不同的顏色混合在一起，然後用我的畫筆將顏料塗在畫布上。我喜歡畫很多種東西、風景、人、動物、物體等等。

我最喜歡做的事情是畫畫，這就像我可以用全新的眼光看世界，我喜歡通過藝術表達自己，所有不同形式的藝術都讓我著迷！

陳家豫（紐約，人力中心中文學校）

我有很多愛好，其中最喜歡的就是讀書。

我從小就喜歡讀書，直到現在我依然不減對讀書的喜歡程度。世界上有各種各樣的書籍，每一本書裡都有不同的故事，而且內容豐富、精采無比。有些看了會讓人很開心，有些卻會讓人很傷心。我每一次看一本好書，都能學到很多從沒學到的東西，增長知識、開闊視野，所以有些書我看了幾遍也看不夠。

書，對我來說就像一位老師，增長了我的見識，也豐富了我的人生經驗，因此，我最喜歡做的事情是讀書，我也會繼續保持看書的好習慣！