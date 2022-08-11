今年暑假剛開始的時候，我們一家去了紐約，參觀了紐約大都會博物館 。大都會博物館是美國最大的藝術博物館，也是世界三大博物館之一，它保存了許多世界文明的藝術品。

大都會博物館很大，總共有五層樓，每層樓都擺滿了藝術品，好幾天也看不完。這些藝術品是從世界各地搜集來的，代表著人類文明的發展歷史：古希臘的雕像、埃及法老木乃伊、武士的鎧甲、名貴的禮服，還有莫內、達文西等著名畫家的名作，甚至有一個完整的中國蘇州園林。雖然每個展館都很有價值，但我最喜歡的還是古代埃及的展品。

古埃及的展館像迷宮一樣，雖然它占地面積不大，卻有很多展廳，每個展廳的展品各有特點。例如，一個展廳中陳列著許多埃及法老的雕像，據說有一位法老擁有三百五十個雕像，其中有五十個特別高大，大概有六十六英尺高，都是公元前一千多年雕刻的。它們顯示了古代埃及人的聰明才智。

在另一個展廳裡，我們看到了不少珍貴的珠寶，我爸爸不相信這些是古代埃及人做的，說只有機器才能打磨出這樣精細的層次，怎麼可能是手工製品！我看著也覺得有種不真實感，三千年的古代人花了多少時間，用了什麼工具來做出那麼精美漂亮的珠寶呢？

然而最神奇的是一座完整的埃及神殿。它建在一個水池中央，人們都說她是博物館裡最美的一個展廳。這座神廟在公元前曾建於尼羅河畔，一九六三年當地修水壩，尼羅河水會將神廟淹沒，於是埃及政府把這座石頭神廟作為禮物送給美國。它是埃及在國外獨一無二的丹鐸神廟。神廟外牆上的雕刻栩栩如生，博物館裡有一個投影機把燈光打在石牆上，顯出畫原本的顏色。

紐約大都會博物館的藝術品十分精采！可惜我們這次參觀的時間不夠，如果以後我能再去一次，那該多好啊！