夏日的某一天，園裡的灰兔唱著歡樂的歌，蹦蹦跳跳去小溪邊喝水。灰兔看到正在沙灘上唉聲嘆氣的白兔，關心地問：「你身體不舒服嗎？還是有什麼不順心的事？」

白兔搖了搖頭說：「我身體沒有什麼不舒服，就是感嘆命運太不公平。你難道不覺得在所有動物中，我們兔子是最不幸的嗎？」灰兔笑著說：「我生活得很快樂，沒有你所說的想法啊！」

白兔又說：「大象有象牙和有力的長鼻子，誰也不敢欺負他；刺蝟渾身有尖刺，老虎也拿他沒有辦法。這森林中大大小小動物都有各自的防衛武器，我們兔子卻什麼都沒有，要生存多麼艱難啊！」

突然，大灰狼從樹叢後跳出來，張牙舞爪向白兔和灰兔撲過去。白兔見大灰狼就在眼前，嚇得渾身發抖。灰兔見大灰狼氣勢洶洶地撲過來，一點不驚慌。他迅速轉身，用臀部對著大灰狼，鎮定地爬伏在沙灘上一動不動。大灰狼想，灰兔一定是被嚇暈了，冷笑一聲，張開大嘴就去咬灰兔。灰兔見時機已到，兩隻有力的腳不停地撥動沙子。沙子像無數顆子彈一樣向大灰狼的頭上射去，大灰狼的眼睛裡、嘴巴裡滿是沙子，疼得直叫。大灰狼沒想到灰兔有這一招，揉著眼睛、跌跌撞撞逃走了。

白兔見灰兔打敗了大灰狼，十分佩服地說：「你真了不起，打敗了凶惡的大灰狼。你為什麼見了強敵毫不畏懼，能夠以弱勝強呢？」灰兔說：「我覺得生活在這個充滿競爭、危機四伏的世界上，不能整天怨天尤人，只能坦然面對。有勇氣和智慧，才能夠戰勝強敵。缺乏自信和勇氣，沒有和敵人交手就失敗了。」

白兔對灰兔說：「我缺乏自信和勇氣，是因為我覺得自己沒有實力和敵人交戰啊！」灰兔指著自己有力的雙腿，對白兔說：「自信和勇氣是需要實力的，而實力是在不斷的鍛鍊中逐步積累起來的啊！」

如果一個人喪失了自信和勇氣，也就失去了取得成功的可能性。