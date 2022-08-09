公公、婆婆(爺爺、奶奶)是在中國出生的，阿嬤、阿公是在台灣出生的。剛好老師問我如果我有機會去亞洲，會去哪些地方？我回答我會去拜訪祖父母的家。

我問公公婆婆，如果我要去中國，應該去哪個城市？他們建議我去「雲南」，因為那裡四季如春。我想我會飛到中國的文化中心─北京 ，然後坐火車到雲南。

雲南在中國的南部，那裡有各種自然條件，有很多高山和高原。我也覺得雲南是一個很好的旅遊景點，因為中國大部分的地方都是人山人海，幸好我知道住在雲南的人不多，所以我們的旅行應該更平安。並且，那裡少數民族多，我們更有機會學歷史文化、吃很多特色美食 。

身為浙江人的公公跟我說，浙江的食物最好吃，所以我也想試試看。

如果我有機會去台灣，我會坐飛機到台灣，然後開車到嘉義，那裡是阿嬤的家鄉。我們會住家庭旅館，吃嘉義最有名的火雞肉飯；我們也會早上四、五點起床去阿里山 看日出，一定非常漂亮。第二天我們會開車到新竹，住在清華大學賓館，然後去清華大學參觀原子爐，阿公以前就在這裡工作。大家稍作休息後，就去城隍廟吃貢丸米粉、煎餅等等新竹美食。第三天繼續北上到台北，住在中央研究院的賓館。我們可以去看台北一零一，也去故宮博物院欣賞歷史文物。

當然，我們絕不會錯過小籠包、餃子等台灣美食。我好期待去亞洲旅行的那一天！