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爸爸的叉燒飯

任淑梅（紐約，華僑學校）

世界上美味的食物有很多，我最喜歡的一樣食物就是叉燒飯。我的爸爸會做叉燒飯，用自己醃製燒烤的叉燒肉配上白米飯。我小的時候經常吃叉燒飯，這是陪伴著我長大的一道佳餚。爸爸的手藝溫暖又美味。

爸爸做的叉燒飯油油亮亮的，紅潤的叉燒肉配上綠油油的青菜，看起來十分美味，令人食指大動。聞起來讓人更有食慾！尤其是剛烤出來的時候，香味四溢，整個屋子充滿了叉燒的味道。一口咬下，它的口味鹹中帶香，後味微甜；上面鋪著滿滿的叉燒肉的米飯，吸飽了肉汁的香氣和味道，口味濃郁，吃完之後唇齒留香，讓人心情愉悅。

叉燒飯的做法很簡單。首先就是醃製豬肉：將蒜、生抽、蠔油、料酒、叉燒醬和紅麴粉均勻抹在豬肉上，然後放進烤箱。等待烤製的過程中，可以把米放進電鍋煮，同時水煮青菜。米飯煮好後，把米飯盛出來，搭配烤好的叉燒肉和燙青菜，香氣十足。

其實，我從小就不太喜歡吃肉，但是我對叉燒肉卻情有獨鍾。因為叉燒的味道很吸引我，所以爸爸會經常做叉燒肉給我吃。爸爸每次都做一大盆，讓我吃得飽飽的。雖然從小吃到大，但我還是喜歡吃叉燒飯，百吃不厭。

這道佳餚代表爸爸對我們的愛意。爸爸不僅在外奮鬥，還會為我們做可口的佳餚，所以長大後我要做給父母吃，回報他們一直以來的付出。

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