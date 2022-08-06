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媽媽

涂梓語（紐約，慈濟人文學校）

我有一個非常愛我的媽媽。長得不高也不矮，有一頭又黑又長的頭髮，還有一雙大眼睛。媽媽每天都會穿得很漂亮，讓自己看起來乾淨整潔，她說這樣是一種禮貌。

媽媽喜歡旅行，她常帶我們去很多地方玩。不管是坐飛機或是開車，媽媽一定會先把行程安排好，動物園、兒童博物館跟科學中心是我們每次旅行都會去的地方。媽媽總是有耐心地陪我學習、探索世界。我們每次去不同的國家時，媽媽都希望讓我了解當地文化和語言。

我最難忘的是爸爸媽媽帶我去巴哈馬慶祝我六歲生日。在那裡的第三天，我發高燒生病了，媽媽整天照顧我都沒休息。我們準備坐飛機回家的那天我才好一點，媽媽怕我失望，就帶我去海邊玩。我記得沙好白，海水好清，海裡有許多小魚來親我的腳。媽媽說她看到我開心的臉，她也很高興。

我要跟媽媽說我很愛她。謝謝她每天辛苦照顧我們，我會做一個非常乖的小孩，不讓她擔心！謝謝您，媽媽！

賴宥霖（紐約，慈濟人文學校）

我的媽媽是個漂亮又溫柔的人。她的個子不高、身材纖細，留著一頭長髮。媽媽看到別人總會笑笑的，但是常常對我很凶，因為我常常做錯事。

媽媽戴著一副眼鏡，有一次她到處在找眼鏡，後來才發現眼鏡在她的頭上，這真是太好笑了！媽媽每天做很多事情，幫我們做飯、洗碗，還要幫我複習功課，媽媽實在太辛苦了。

媽媽還會做很多東西，像是杯子蛋糕、蛋糕棒棒糖、鬆餅等等。媽媽每年都會幫我和妹妹辦生日派對，她真的好厲害！

媽媽常常帶我們出去玩，因為她想要我們多看看這個世界、多學學不同的知識。媽媽希望我運用我所學到的知識來幫助他人，讓世界更美好。

我想跟媽媽說：「謝謝媽媽照顧我！我會好好寫功課、洗碗，還會聽媽媽的話。」

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