我是Jennifer，我的中文名叫京華，今年十一歲，我是多倫多法語學校一名六年級的學生。我有許多愛好，但我最喜歡的是學習語言。我學法語、英語、日語和中文，我尤其對中文有特別的興趣，因為它不僅是我媽媽的母語，而且通過學中文字謎、成語故事和古詩，我感到中文是一門既有趣又很有魅力的語言。

我從幼兒園開始在多倫多教育局 學中文，學到現在已經八年了。我從一開始不會寫漢字，到現在會寫、會讀，還學到了很多成語故事，而且通過做各種手工和遊戲，我能夠記住中國的重要傳統節日，感到好高興。

我除了在中文學校學習中文外，我還參加了三次網上「親情中華」夏令營活動，這也是我第一次和來自不同地區的小朋友學習中文。夏令營中的小朋友們不僅活潑可愛，而且在課堂中積極發言和回答問題。在他們的影響下，我也放下了害怕說錯的心理，主動參與活動。漸漸地，我變得更加自信了，同時通過努力，我獲得兩次「優秀營員獎」，這不僅給了我很大的鼓勵，而且大大提高了我對中文的興趣。

在中文學校，我不僅學到了中文知識，而且還進一步了解了中國的文化、歷史和不同民族風俗習慣。通過學習，我的中文程度大大的提升了，這學期我寫的中文作文還登上了北美大報「世界日報 」的兒童版。

希望在不久的將來，我能有機會去中國看看，我非常非常期待我的第一次中國旅行！