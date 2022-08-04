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我愛我的家

林雨欣（紐約，鳴遠中文學校）

對我來說，家是非常幸福快樂、溫暖的地方！有爸爸媽媽替我們撐起這個家，有弟弟妹妹陪我玩耍，還有外公外婆和奶奶爺爺照顧我。

爸爸媽媽每天很早就出門上班，晚上很晚才回家，他們辛苦努力賺錢，全因為想讓我們在好的環境裡成長。爸爸媽媽賺的錢也是用來給我們學才藝的，他們讓我去學鋼琴，也給妹妹報名畫畫課。

爸爸每天都會早起幫我和妹妹做早餐，在我們小的時候，爸爸也會天天帶我和妹妹上學。現在我和妹妹長大了，可以自己去上學，爸爸就不用那麼辛苦了。爸爸在家時都會給我們做一頓特別棒的晚餐，這讓我覺得自己很幸福。有爸爸給我們做飯太好了！

媽媽也很辛苦，媽媽腳上有傷，但還是要去上班。媽媽給了我生命，讓我能夠見識這個世界，媽媽也給我生了妹妹和弟弟，家裡變得更熱鬧，我就不會那麼孤獨了。媽媽和爸爸是相反的，媽媽是個捨得花錢又懂生活的人，所以媽媽會經常帶我們去逛街、買買東西。

我小時候是外公外婆帶大的，妹妹是奶奶和爺爺帶大的，弟弟則是外婆外公和奶奶共同帶大的。在我小的時候，因為爸爸媽媽忙著工作沒空照顧我，所以外婆會看著我，外公也會天天做好吃的給我吃。以前外公會天天去學校接我和妹妹放學，但外公現在老了，而我也長大了，就不用外公接送了。弟弟出生時，是外婆外公和奶奶輪流照顧他，爸爸媽媽完全不用操心弟弟沒人顧。

妹妹是最了解我的人，我們聊天時都有說不完的話，一聊就停不下來。因為妹妹只比我小兩歲，我們聊得起來，也能了解彼此的感受。弟弟則是個很調皮的小孩，他總是動來動去，如果他很安靜的話，我們反而會覺得不太對勁。不過，能看著弟弟慢慢長大，是一件又美好又幸福的事！

我愛我的家，因為我有一個幸福快樂溫暖的家！謝謝爸爸媽媽，為了這個家付出那麼多，所以我們也要好好學習，不要辜負爸爸媽媽的期望！

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